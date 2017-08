Pub

Na altura, Tony Abbott fazia parte da oposição

O ex-primeiro-ministro australiano Tony Abbott faltou a uma importante votação no parlamento por estar alcoolizado. O incidente ocorreu em 2009, quando Abbott fazia parte da oposição e, após anos de boatos e suspeitas, foi confirmado pelo mesmo e pelo atual primeiro-ministro da Austrália, Malcolm Turnbull.

Turnbull disse numa entrevista esta sexta-feira que Abbott, em 2009, faltou à votação de uma proposta de lei no parlamento que afetaria em muito a economia australiana. Na altura, Turnbull era líder do Partido Liberal, do qual Abbott faz parte.

"Fiquei desapontado, mas temos de seguir em frente", disse Turnbull à radio Melbourne Radio 3AW. "Não me lembro de ninguém que tenha faltado a um voto por estar demasiado bêbado para entrar no parlamento", continuou, segundo o Telegraph.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Turnbull disse que vários assessores tentaram ajudar Abbott mas sem sucesso. "Não havia nada que pudéssemos fazer", disse. "[Os assessores] tentaram acordá-lo para o levar para o parlamento mas não o conseguiram mover".

Turnbull falou sobre o episódio após Abbott ter admitido primeiro que estava alcoolizado, acabando com os rumores. O ex-primeiro-ministro confessou durante uma entrevista televisiva que só será emitida em setembro.

Excertos da entrevista já começaram, no entanto, a ser divulgados: Abbott refere mesmo que foi dormir para o sofá do escritório após ter bebido vinho com dois colegas de partido e que quando acordara já era o dia seguinte.

"O impacto foi muito maior do que deveria ter sido. Eu deitei-me e quando dei por mim era de manhã", contou o político.

Na altura, Abbott disse que faltou ao voto por estar demasiado cansado por ter passado alguns dias a trabalhar como bombeiro voluntário.

Nesse mesmo ano, Abbott substituiu Turnbull como líder do partido e em 2013 tornou-se primeiro-ministro da Austrália. Em 2015, Turnbull revirou o jogo e voltou a ser líder do partido. É atualmente o primeiro-ministro da Austrália.