Hope Hicks é uma das assessoras mais antigas de Donald Trump. Ocupa o cargo temporariamente

A administração de Trump nomeou esta quarta-feira Hope Hicks como diretora de comunicação interina da Casa Branca. A jovem de 28 anos, que começou por trabalhar para Ivanka Trump como relações públicas e modelo, vai substituir Anthony Scaramucci, que ocupou o cargo durante de 10 dias.

No meio dos constantes despedimentos e substituições de membros da equipa de Trump, Hope Hicks tem passado despercebida. Até a nomeação para o novo cargo, de grande destaque, poucos sabiam que a jovem é uma das assessoras mais antigas de Trump, trabalhando com ele desde 2014.

Hope Hicks não tem experiência política e começou por trabalhar numa empresa de Ivanka Trump. Hicks posou com modelos da marca de roupa de Ivanka e, com 17 anos, apareceu na capa do livro Gossip Girl.

Em 2014 foi contratada por uma empresa de imobiliária de Trump como relações públicas e em 2015 juntou-se à campanha presidencial, segundo a BBC, lidando com os meios de comunicação e redes sociais. Hicks geriu a conta de Trump no Twitter, anotando o que o na altura candidato queria que fosse publicado, por exemplo.

A rápida ascensão da jovem é de assinalar. O Politico avança que a jovem recebe um salário de 179 mil dólares (153 mil euros), - igual ao do estratega Steve Bannon e do chefe de gabinete da Casa Branca. Além disso, Hope Hick é uma das poucas assessoras próximas a toda a família Trump, e já foi aos jantares do shabbat, uma comemoração judia, de Ivanka Trump e Jared Kushner.

Hicks foi também uma das poucas pessoas que esteve ao lado de Donald e Melania Trump, Ivanka Trump e Jared Kushner quando estes foram conhecer o papa.

Segundo o Politico, Hicks disse no passado que o seu trabalho não é comunicar estrategicamente com a imprensa, mas sim com o presidente. A assessora percebeu que o presidente vai dizer o que quer e não o tenta impedir. Pessoas próximas dizem também de Hicks fala com Trump com o mesmo à vontade e intimidade com que fala com Ivanka, não tendo medo de discordar com ele.

O diretor de comunicação da Casa Branca, Anthony Scaramucci, foi despedido no final de julho, após 10 dias no cargo. Poucos dias antes, Sean Spicer, porta-voz da Casa Branca, pediu a demissão.

