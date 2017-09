Pub

Operação Tesouro Perdido descobre milhares em casa de Geddel Vieira Lima, onde o político cumpre prisão domiciliária

A polícia federal descobriu um apartamento utilizado por um ex--ministro de Michel Temer para armazenamento de dinheiro. Geddel Vieira Lima, um dos mais diretos colaboradores do presidente da República até à data da sua demissão, em novembro do ano passado, mantinha uma casa em Salvador da Bahia, a cidade onde cumpre prisão domiciliária por envolvimento na Operação Lava-Jato, com dezenas de malas de viagem e pacotes cheios de dinheiro. Os valores apreendidos vão ser transportados para um banco, onde serão contabilizados e depositados numa conta judicial no âmbito de uma operação batizada Tesouro Perdido.

Geddel Vieira Lima, preso no dia 3 de julho por corrupção, foi libertado semanas depois, graças a um habeas corpus apresentado pela sua defesa. A sua demissão do governo, pouco depois de tomar posse, verificou-se depois de ter pressionado um outro ministro, o da Cultura, a permitir a construção de um imóvel numa zona tombada da cidade de Salvador.

Ainda na Lava-Jato, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ameaçou na noite de segunda-feira romper o acordo de delação premiada da empresa JBS por "omissão de ilícitos graves". Foi a delação da JBS, levada a cabo por Joesley Batista, um dos donos da multinacional de processamento de carnes e por alguns dos seus colaboradores, que levou à denúncia por corrupção contra Temer em virtude da gravação efetuada com o presidente. De acordo com Rodrigo Janot, o empresário não facultou todos os áudios em sua posse às autoridades, incluindo alguns em que nomeava juízes do Supremo Tribunal e um procurador da Lava-Jato supostamente subornado pela JBS.

A apenas duas semanas do fim do seu mandato, Rodrigo Janot tenta ainda, por outro lado, denunciar novamente Temer, desta vez tendo em conta delação do corretor Lúcio Funaro, alegado intermediário entre empresas e o PMDB, partido do Presidente brasileiro.

