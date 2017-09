Pub

Operação Tesouro Perdido descobre o equivalente a 15 milhões de euros em apartamento de Geddel Vieira Lima. É a maior apreensão em espécie da história do Brasil

A polícia federal descobriu um apartamento utilizado por um ex-ministro de Michel Temer para armazenamento de dinheiro. Geddel Vieira Lima, um dos mais diretos colaboradores do presidente da República até à data da sua demissão, em novembro do ano passado, mantinha uma casa em Salvador da Bahia, a cidade onde cumpre prisão domiciliar por envolvimento na Operação Lava-Jato, com dezenas de malas de viagem e pacotes cheios de dinheiro.

Os valores apreendidos, numa operação batizada de Tesouro Perdido, ultrapassam os 51 milhões de reais - cerca de 15 milhões de euros - e precisaram de ser contados por máquinas específicas de casas de câmbio durante 14 horas. É a maior apreensão de dinheiro em espécie da história da polícia federal brasileira.

A polícia foi informada de que Geddel, a cumprir pena de prisão domiciliar por desvio de 20 milhões de reais - cerca de 6 milhões de euros - e por obstrução à justiça, se deslocava com frequência àquele apartamento. Segundo o ex-ministro, o imóvel, que está em nome de um amigo, servia para guardar pertences do pai, falecido em 2016.

Geddel, preso no dia 3 de Julho, foi solto semanas depois, graças a um habeas corpus apresentado pela sua defesa. Por estarem em falta no estado da Bahia pulseiras eletrónicas, o ex-ministro é um dos raros detidos na Lava-Jato sem esse controle. A sua demissão do governo, cinco meses depois de tomar posse no ano passado, deu-se depois de ter pressionado um outro ministro, o da Cultura, a permitir a construção de um imóvel numa zona tombada por um instituto de preservação arquitetónica de Salvador.

A apenas duas semanas do fim do seu mandato, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, tenta ainda por outro lado denunciar novamente Temer, desta vez tendo em conta delação do corretor Lúcio Funaro, alegado intermediário entre empresas e o PMDB, partido do presidente.

