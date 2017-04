Pub

Tomás Yarrington, acusado de ligações ao Cartel do Golfo, foi detido em Itália. Será extraditado para o México ou os EUA

O ex-governador do estado mexicano de Tamaulipas, Tomás Yarrington, em fuga desde 2012 depois de ser acusado de ligações aos cartéis e ao narcotráfico, foi detido este domingo em Florença, em Itália. O antigo governador do Partido Revolucionário Institucional (PRI), do presidente mexicano Enrique Peña Nieto, escondia-se atrás de uma identidade falsa (dizia ser empresário) e de várias cirurgias plásticas. Mas, após dois meses de investigação, foi preso e as impressões digitais confirmaram a sua identidade. Agora será extraditado ou para o México ou para os EUA.

"É uma decisão que as autoridades italianas vão ter que avaliar e tomar", disse o procurador-adjunto mexicano Alberto Elías Beltran. Yarrington, de 60 anos, que foi governador entre 1999 e 2005, é procurado por narcotráfico e crime organizado no México. Arrisca uma pena de 20 anos de prisão. O facto de estar há vários anos em fuga levou a frequentes críticas contra o governo de Peña Nieto, acusado de não se esforçar para a captura de um dos antigos dirigentes do partido (do qual foi suspenso em 2012). Outros dois ex-governadores do PRI estão em fuga: Javier Duarte (Veracruz), acusado de lavagem de dinheiro, e César Duarte (Chihuahua), por suspeita de corrupção.

Mas Yarrington é também procurado pelos EUA, onde foi acusado em 2013 de receber milhões de dólares em subornos do Cartel do Golfo e outros narcotraficantes e de lavagem de dinheiro. Segundo as autoridades norte-americanas, desde 1998 que o então presidente da câmara de Matamoros, junto à fronteira com o Texas, recebia dinheiro dos cartéis. Nos EUA pode ser condenado a duas penas de prisão perpétua, segundo indicou Elías.

De acordo com a polícia italiana, citada pela imprensa mexicana, a detenção de Yarrington foi feita após dois meses de investigação, com base em informações passadas pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA. As autoridades descobriram que se encontrava na localidade de Paola, na Calábria, onde teria chegado em fevereiro. Nesta região atua a "Ndrangheta, havendo alegadas ligações entre a mafia italiana e o cartel mexicano. Quando foi confrontado pela primeira vez, Yarrington fingiu ser um empresário mexicano. A polícia indicou que terá também feito várias operações plásticas para modificar o rosto. Seria depois detetado na Florença, onde apresentou uma falsa identidade em nome de Morales Pérez, com as impressões digitais (na base de dados da Interpol) a confirmarem que era o ex-governador.