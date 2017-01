Pub

O jogador que chegou a ser treinado por Manuel José no Al Ahly é suspeito de ter financiado a Irmandade Muçulmana

Um tribunal do Cairo inscreveu hoje a antiga estrela do futebol egípcio Mohamed Aboutrika numa lista de organizações e pessoas consideradas como terroristas pelas autoridades, indicou hoje o seu advogado.

Aboutrika, que brilhou na seleção egípcia e na equipa do maior clube do país, o Al Ahly, antes de se retirar em 2013, e que foi um dos grandes futebolistas africanos da sua época, é suspeito de ter financiado a banida 'Irmandade Muçulmana', considerada uma organização terrorista pelo Governo egípcio.

De acordo com uma lei antiterrorista adotada em 2015 pelo governo do presidente Abdel Fattah al-Sissi, as pessoas consideradas terroristas pelas autoridades estão proibidas de sair do país, têm os seus passaportes confiscados e os seus bens congelados.

O antigo internacional egípcio tinha assumido o seu apoio à candidatura de Mohamed Morsi, candidato do partido 'Irmandade Muçulmana' à presidência do país em 2012, que seria deposto um ano depois da sua eleição pelo exército.

O seu advogado, Mohamed Osman, afirmou que a decisão do tribunal "viola a lei", tendo em conta que Aboubrika "não foi condenado e nem sequer notificado de qualquer acusação formal", pelo que garante que irá recorrer daquela decisão para um Tribunal Superior.

Em maio de 2015, uma comissão do Ministério da Justiça do Egipto congelou os bens pertencentes à 'Irmandade Muçulmana' e o património de Aboubrika, que negou sempre que as suas empresas tivessem financiado aquele partido, congelamento esse que se mantém, a despeito de, segundo o seu advogado, existirem duas ordens judiciais a ordenar o seu levantamento.