Pedido do agora ex-diretor do FBI foi feito ao número dois do Departamento de Justiça, segundo a imprensa americana

James Comey, recentemente demitido de diretor do FBI, numa decisão surpreendente de Donald Trump, terá pedido, apenas alguns dias antes da demissão, mais recursos para a investigação sobre as ligações entre a campanha do atual Presidente norte-americano e a Rússia.

O pedido foi feito a Rod Rosenstein, número dois do Departamento de Justiça (o número um, Jeff Sessions, não participa na investigação depois de um escândalo que o envolveu, relativamente a ter-se encontrado com o embaixador russo em Washington, Sergey Kislyak).

Rosenstein, diz o New York Times, foi inclusivamente quem escreveu o memorando que foi usado para justificar o despedimento de Comey.

"Disseram-me que assim que Rosenstein chegou, houve um pedido para mais recursos e, após poucos dias, ele [James Comey] foi despedido. Penso que a operação de Comey estava a chegar muito perto da campanha de Trump e isto foi feito para desacelerar a investigação", afirma o Senador Richard J. Durban, do Illinois.

O FBI não comentou a situação, mas Sarah Flores, porta-voz do Departamento de Justiça, afirmou que "a ideia de que foram pedidos mais fundos" para a investigação relativamente a possíveis ligações à Rússia "é totalmente falsa".

O New York Times diz que membros do Congresso afirmaram que Comey estava frustrado com os recursos que tinha. O agora ex-diretor do FBI esperava encontrar um aliado em Rosenstein e daí ter pedido mais recursos para poder acelerar as investigações. Não se sabe qual foi a reação ao pedido, nem se a Casa Branca foi informada.

Este é mais um caso que pode minar a credibilidade de Trump, pois este demitiu o principal elemento de um processo que visava investigar as ligações da sua campanha à Rússia.