Pub

O ex-chefe do organismo francês de luta contra a droga (OCRTIS) da Polícia Judiciária, François Thierry, foi acusado de cumplicidade no tráfico e posse de estupefacientes, refere hoje a imprensa francesas que cita fontes judiciais.

A Procuradoria de Paris tinha iniciado uma investigação para determinar se Thierry tinha facilitado a entrada em França de várias toneladas de haxixe, em cumplicidade com um "destacado traficante europeu".

O traficante, identificado como Sofiane Hambli, efetuava as chamadas entregas sob vigilância que permitem a entrada de droga, sob autorização de um magistrado, no quadro do desmantelamento de redes de tráfico.

Os primeiros indícios surgiram em outubro de 2015 após a apreensão recorde de 7,1 toneladas de canábis, facto que chegou a ser assinalado pelo então chefe de Estado, François Hollande.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A rede foi exposta por um informador que foi contratado também por Thierry para vigiar, entre março e abril de 2012, uma casa na localidade espanhola de Estepona, Andaluzia, utilizada como ponto de carga e descarga de canábis proveniente de Marrocos e com destino a França.

O informador denunciou que apenas uma parte das lanchas rápidas que transportavam a droga eram intercetadas pelas forças de segurança.

Segundo o jornal Libération, os juízes acreditam que Thierry, sem informar as autoridades judiciais, "levou longe demais os métodos" utilizados e manter o traficante Sofiane Hambli como infiltrado protegido pelos serviços.