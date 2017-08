Pub

A angariação está a decorrer na página GoFundMe e até a manhã de quarta-feira conseguiu menos de 5 mil euros do seu objetivo de mil milhões

Valerie Plame Wilson, uma ex-agente da CIA, lançou na semana passada uma angariação de fundos online para comprar a rede social Twitter, com a intenção de expulsar o presidente Donald Trump.

"Se os executivos do @Twitter não acabarem com a violência e ódio de Trump, então isso depende de nós. #ComprarTwitter #BanirTrump", disse ela na rede social.

Na página onde está a decorrer a angariação, na plataforma GoFundMe, Wilson diz que os tweets de Trump "são prejudiciais ao país e colocam as pessoas em risco".

Na tarde de quarta-feira tinha angariado cerca de 9500 dólares do seu objetivo de mil milhões.

Numa declaração por e-mail, a secretária de imprensa da Casa Branca Sarah Huckabee Sanders disse que o baixo valor que foi angariado mostra que o povo americano gosta do uso que o presidente faz do Twitter.

Segundo a Associated Press, Valerie Plame Wilson escreveu na página GoFundMe que espera angariar dinheiro suficiente para comprar o controlo do Twitter. Se não conseguir comprar a maioria das ações, disse que vai explorar outras opções para comprar uma participação significativa e defender a sua proposta na reunião anual dos acionistas do Twitter.

Mesmo se atingir o objetivo da angariação, Wilson ainda fica longe de conseguir uma participação maioritária, que lhe permitiria controlar a empresa. Tendo em conta valores desta quarta-feira, isso custaria cerca de 5 mil milhões de euros. Mas uma participação de cerca de 800 milhões de euros seria suficiente para ser a maior acionista e exercer influência na empresa.