Pub

O grupo criminoso operava uma fábrica de documentação falsa na Grécia

A agência de polícia da União Europeia, a Europol, anunciou hoje o desmantelamento de uma rede criminosa que desde há 10 anos traficava migrantes para a Europa, fornecendo-lhes documentos de identidade falsos.

A Europol informou em comunicado que no final do mês de março foram detidos em Espanha sete alegados membros da organização, incluindo o suposto líder do grupo, em várias operações de revistas às casas onde viviam. Um outro membro foi detido na Grécia.

A polícia europeia acrescentou que o grupo criminoso operava uma fábrica de documentação falsa na Grécia, o país europeu que serviu como a principal porta de entrada de migrantes do Médio Oriente e de África.

As rusgas em Espanha, Grécia e Bélgica resultaram na apreensão de 100 mil euros em dinheiro, documentos, dispositivos de armazenamento de dados e telemóveis.