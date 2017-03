Donald Tusk, ontem em Malta, admitiu que as negociações com os britânicos poderão vir a falhar

Presidente do Conselho Europeu apresentou nove páginas com condições da UE para negociar saída do Reino Unido

O Conselho Europeu apresentou ontem as linhas orientadoras para as negociações com Reino Unido durante os próximos dois anos. O documento de nove páginas estabelece as condições para a saída.

O presidente Donald Tusk avisou o governo britânico da necessidade de se fazerem "progressos suficientes" antes de as negociações para a relação futura poderem arrancar. A UE pondera apresentar a conta do brexit ao Reino Unido, que, de acordo com a imprensa britânica, deverá ascender a 60 mil milhões de euros, para fazer face aos custos da saída.

As negociações serão conduzidas num período de dois anos, sendo de admitir "a possibilidade de essas negociações falharem", disse o Tusk numa conferência de imprensa em Malta.

"Nestas negociações, a União Europeia atuará como uma só, será construtiva e procurará encontrar um acordo", afirmou o polaco, considerando que isso "é do melhor interesse de ambas as partes".

"A União vai trabalhar arduamente para alcançar esse resultado, mas prepara-se para lidar com a situação mesmo se as negociações falharem", admitiu. Fontes ligadas às negociações adiantaram ao DN, em Bruxelas, que "neste momento todas as energias estão a ser canalizaras para um cenário de acordo. Não estamos a desperdiçar energia a pensar num não acordo. Mas a possibilidade existe".

O documento apresentado ontem "não é definitivo, já que alguns Estados membros pediram para o analisar antes de o adotarem", adiantou a fonte, esclarecendo que as nove páginas são "muito semelhantes" à versão final.

O texto define as várias etapas das negociações. A primeira corresponde ao debate entre o bloco europeu e o Reino Unido para desatar todos os laços que unem as duas partes. Nesta fase será definido um montante para a fatura que Londres terá de assumir para pagar o divórcio.

É a partir destas diretrizes que o principal negociador, Michel Barnier, será mandatado para iniciar as negociações com o Reino Unido. O francês espera iniciar as conversações em junho, tendo já anunciado que todas as consultas serão conduzidas na sua língua nativa.

O acordo terá de ficar concluído num período recorde, para ser ratificado por ambos os lados, para que a saída se concretize a 29 de março de 2019. Nesta fase "não será necessária a aprovação dos parlamentos nacionais", adiantou fonte próxima das negociações.

Nas etapas seguintes, será desenhado um quadro para um possível acordo comercial, após a separação. Finalmente, haverá um período transitório. O texto não fixa um prazo específico para ele. Mas as fontes já citadas admitem que esse período possa prolongar-se até cinco anos.

em Bruxelas