Emmanuel Macron, presidente francês, propõe fazer no Chade e no Níger a triagem dos candidatos a asilo na Europa

A união de esforços fará a força. Esta foi a principal mensagem que saiu da minicimeira de ontem, em Paris, sobre a crise migratória. Os quatro grandes da Europa - França, Espanha, Itália e Alemanha - e três dos principais países na rota africana das migrações - Chade, Líbia e Níger - sentaram-se à mesa para fazer um ponto da situação e harmonizar estratégias de combate. Federica Mogherini, a chefe da diplomacia da União Europeia, esteve também presente e o presidente francês, Emmanuel Macron, fez o papel de anfitrião.

"Um desafio para todos que ninguém será capaz de resolver sozinho. Temos de atuar juntos, desde a Europa aos países de origem, passando pelos países de trânsito", su-blinhou Macron, em conferência de imprensa, sobre a questão migratória. "A mensagem a reter do encontro de hoje é que unir esforços e delinear uma estratégia comum pode dar resultados", referiu, por seu turno, o primeiro-ministro italiano Paolo Gentiloni.

A crise migratória, apesar de mais distante das primeiras páginas dos jornais europeus, continua visível nas águas do Mediterrâneo. De acordo com as Nações Unidas, apenas neste ano, cerca de 125 mil migrantes chegaram à Europa por via marítima e mais de 2400 morreram durante a perigosa travessia desde o Norte de África.

Emmanuel Macron propôs "identificar", no Chade e no Níger, os migrantes "que têm direito a asilo" para que "mais rapidamente possam ser postos em segurança". Esse trabalho deverá ser feito em colaboração com o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. O presidente francês frisou ainda a necessidade de desmantelar as redes de traficantes humanos "que fizeram do deserto e do Mediterrâneo um cemitério". Nesse sentido, deverá haver um reforço da cooperação militar e Macron pediu ainda à União Europeia que disponibilize mais 60 milhões de euros extra para ajudar os países africanos a lidar com os migrantes que foram obrigados a regressar da Europa e para prevenir novos fluxos.

Merkel não se arrepende

O regresso das migrações à agenda dos líderes europeus surge a menos de um mês das eleições na Alemanha. Em 2015, no auge da crise com os refugiados vindos da Síria, Angela Merkel, a chanceler alemã, abriu as portas do país tendo recebido, apenas nesse ano, um milhão de pessoas à procura de asilo. A medida, apesar de ter merecido aplausos por parte do eleitorado de esquerda na Alemanha, custou-lhe uma queda nas intenções de voto, além de ter ajudado ao crescimento da Alternativa para a Alemanha, partido de extrema-direita. Ainda assim, a chanceler é neste momento a favorita à vitória no escrutínio marcado para 24 de setembro e nos últimos dias frisou que não se arrepende da decisão que tomou e que voltaria a fazer o mesmo.

Também em Itália o momento é de incerteza política. Paolo Gentiloni assumiu a chefia do governo depois da saída de Matteo Renzi, que pediu demissão em dezembro depois de ter perdido o referendo sobre alterações constitucionais que queria ver implementadas. Gentiloni, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, era visto à partida como uma solução interina até ao regresso esperado de Renzi, mas o líder italiano é atualmente o político em Itália com melhores taxas de aprovação. A menos que haja uma antecipação da ida às urnas, as eleições deverão ter lugar em maio do próximo ano.

Na questão dos migrantes, Itália tem sido dos países mais afetados, com muitos a tentarem entrar na Europa através das ilhas italianas no Mediterrâneo. Desde 2014 são já 600 mil os migrantes vindos da Líbia que chegaram ao país. Roma tem vindo a acusar Bruxelas e os restantes Estados membros da União Europeia de falta de solidariedade e já pediu à Comissão Europeia mais flexibilidade orçamental para tentar responder à crise migratória. Ontem, tanto Macron como Merkel prestaram tributo a Itália pelo esforço que tem feito e elogiaram Gentiloni e Fayez al-Sarraj, chefe do governo provisório da Líbia, pela cooperação entre os dois países. Em julho e agosto, o número de chegadas à Europa a partir da Líbia caiu para metade em comparação com os mesmos meses do ano passado.

Além das migrações, Macron, Merkel, Gentiloni e Rajoy terão discutido também os mecanismos de cooperação europeia na luta contra o terrorismo. A reunião entre os quatro líderes europeus já estava prevista há mais de um mês e a questão do terrorismo já fazia parte da agenda.

Depois do duplo atentado na Catalunha, o tema ganhou mais relevância e, tal como conta a agência Efe, antes de partir para Paris o primeiro-ministro espanhol frisou que pediu expressamente a Macron para que a luta contra o jihadismo fosse abordada. Por várias vezes os líderes europeus já sublinharam a necessidade de melhorar o intercâmbio de informações entre os vários serviços secretos.