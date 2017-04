Pub

Dupont-Aignan ficou em sexto na primeira volta, com 4,7% dos votos. Juppé diz que o país está a "cortejar o desastre" e tem medo de uma vitória da candidata da Frente Nacional

Marine Le Pen já tem primeiro-ministro. Caso vença a segunda volta das presidenciais, marcada para o próximo domingo, dia 7 de maio, a candidata da Frente Nacional nomeará Nicolas Dupont-Aignan para chefe do Executivo. O anúncio do casamento político foi feito ontem, em Paris, numa conferência de imprensa conjunta, apenas horas depois de Dupont-Aignan ter declarado o seu apoio à candidata da Frente Nacional. Ele e ela partilham um inimigo comum: Bruxelas.

Os dois foram adversários na primeira volta das presidenciais. Dupont-Aignan ficou em sexto lugar, com 4,7% e somou 1,7 milhões de votos. O líder do Debout La France (que pode traduzir-se por Erguer a França) - formação gaulista de direita por si fundada - foi membro da ex-UMP e chegou a disputar a liderança do partido por duas vezes, primeiro contra Jacques Chirac e depois contra Nicolas Sarkozy. Em 2012, nas eleições que viriam a ser ganhas por François Hollande, concorreu pela primeira vez à presidência. Ficou-se pelos 1,8%, reunindo apenas 640 mil votos. Em menos de cinco anos poderá deixar de ser uma figura periférica da política francesa e chegar a chefe do executivo. Mas, para que isso aconteça, Le Pen terá que vencer as eleições e, para já, as sondagens continuam a dar a Emmanuel Macron uma vantagem a rondar os 20 pontos.

O candidato centrista não perdeu tempo para atacar o acordo entre Dupont-Aignan e Le Pen. "Parece ser um arranjinho destinado a tentar resolver os problemas de credibilidade de Le Pen, que não tem uma equipa à sua volta, e os problemas de financiamento de Dupont-Aignan. Não passa disso e não é nada que seja relevante", disparou Macron.

Presente em Bruxelas para o seu último Conselho Europeu, o ainda presidente francês François Hollande disse aos jornalistas que as eleições presidenciais do próximo domingo serão uma "escolha europeia" e sublinhou que França terá tudo a ganhar permanecendo na União Europeia.

Adversários políticos de outras batalhas juntam agora armas e declarações de apoio para travar Le Pen. "Não!", exclamou ontem Alain Juppé no título de um artigo que publicou no seu blogue. "A França está a cortejar o desastre" é a primeira frase do texto. "Aquilo que parecia impossível há pouco tempo já deixou de ser improvável: Marine Le Pen pode tornar-se presidente da república francesa, ou pelo menos a Frente Nacional pode ultrapassar a barreira dos 40% de votos na segunda volta, algo que já seria um terramoto político", continua o político que serviu como primeiro-ministro (1995-97) durante a presidência de Jacques Chirac e que recentemente foi derrotado por François Fillon nas primárias da direita.

Para Juppé, todas as abstenções e todos os votos em branco serão um empurrão para Le Pen na votação do próximo domingo. "A traição de Dupont-Aignan, a atitude ambígua de Jean-Luc Mélenchon, o colapso do PS e as habilidades de alguns dos meus próprios amigos políticos contribuem para a confusão geral sobre a qual a Frente Nacional vai prosperando", acrescenta o antigo chefe de governo, que apela ao voto em Macron.

São poucos aqueles que apoiam Le Pen. Além de Dupont-Aignan, Christine Boutin, dos democratas-cristãos do CPD, é a única líder a apelar ao voto na candidata. Mesmo assim fá-lo sem grande entusiasmo: "A minha escolha é clara e não passa por Macron. Não é um voto pela Frente Nacional, mas apenas um voto contra Macron". O apoio mais entusiasmado chega de Brigitte Bardot. Para a atriz, Le Pen "vai salvar a França" e é a "Joana d"Arc do século XXI".