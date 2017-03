Pub

Mike Pence criticou Hillary Clinton durante os últimos anos por usar servidor de correio eletrónico privado em funções públicas.

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, usou uma conta de e-mail pessoal para tratar de assuntos políticos na sua anterior qualidade de governador do estado de Indiana, segundo registos públicos obtidos pelo Indianapolis Star.

O jornal noticiou quinta-feira que e-mails facultados através do pedido de acesso a registos públicos mostram que Mike Pence comunicou com assessores através da sua conta de correio eletrónico do AOL sobre matérias de segurança interna e de segurança na residência do governador durante os quatro anos de mandato à frente do estado de Indiana.

O porta-voz do vice-presidente dos Estados Unidos, Marc Lotter, afirmou que Mike Pence "manteve uma conta de e-mail do estado e uma conta de e-mail pessoal" à semelhança de anteriores governadores daquele estado e que, no final do seu mandato, instruiu consultores externos para reverem todas as comunicações para garantir que os e-mails relacionados com o estado eram transferidos e devidamente arquivados pelo estado.

Tal como o atual Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Pence criticou, por diversas vezes, durante a corrida à Casa Branca, o uso de um servidor de correio eletrónico privado por parte da rival democrata Hillary Clinton durante o período em que foi chefe da diplomacia norte-americana, acusando-a de manter propositadamente os seus e-mails longe do alcance do público, protegendo-se do escrutínio.

Lotter afirmou que "a comparação é absurda" porque Clinton montou um servidor privado na sua casa no início do seu mandato como secretária de Estado e que, ao contrário de Clinton, Pence não lidou com material classificado enquanto governador de Indiana.

Contudo, a conta de correio eletrónico envolve assuntos de segurança. Essa conta do AOL foi alvo de 'phishing' na passada primavera, antes de Pence ter sido escolhido por Trump para ser o seu 'número dois' na corrida à Casa Branca, segundo escreve a agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP).

Após esse esquema de fraude informática de que foi alvo, o então governador mudou para uma conta diferente no AOL, com medidas de segurança adicionais, afirmou Lotte, indicando que deixou de usar a nova conta de e-mail pessoal desde que tomou posse como vice-presidente dos Estados Unidos.

O jornal noticiou que o gabinete do sucessor de Pence no Indiana, o governador Eric Holcomb, divulgou mais de 30 páginas a partir da conta de e-mail de Pence no AOL, mas declinou emitir um número indeterminado de e-mails por serem considerados confidenciais.

Os funcionários públicos não estão impedidos de usar contas de e-mail pessoais ao abrigo da lei do Indiana, mas a lei é interpretada como querendo dizer que qualquer assunto oficial tratado através de um correio eletrónico privado deve ser retido de modo a cumprir com a legislação reativa aos registos públicos.

O estado exige que todos os registos pertencentes a assuntos de estado sejam retidos e disponibilizados após pedidos de informação pública. Os e-mails que envolvam contas eletrónicas oficiais são capturados pelos servidores do estado, mas quaisquer e-mails que Pence possa ter enviado a partir da sua conta AOL para outra conta privada de e-mail precisam de ser retidos.

No final do seu mandato, Pence contratou uma firma de advogados para rever todas as suas comunicações -- operação ainda em curso, segundo Lotter.

Qualquer correspondência feita através da conta de AOL de Pence e assessores que usaram a conta oficial do estado vai ser automaticamente arquivada, afirmou.