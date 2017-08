Pub

Os EUA vão disparar esta quarta-feira um míssil balístico intercontinental, desarmado, da base Vandenberg da Força Aérea, na Califórnia, em plena tensão com a Coreia do Norte, por ter lançado um engenho similar na sexta-feira

O teste está previsto para ocorrer entre as 12:01 e 18:01 locais (08:01 e 19:01 de Lisboa), informou hoje fonte da base aérea, citada no condado de Santa Bárbara, em breve comunicado.

O objetivo do teste, à semelhança dos anteriores do mesmo programa, é o de "validar e verificar a efetividade, preparação e precisão" do sistema, ainda segundo o mesmo texto.

O teste desta quarta-feira vai ser o quarto deste tipo de mísseis, os Minuteman, efetuado este ano a partir da base californiana

Este teste vai ser feito depois de no domingo os EUA terem realizado com êxito uma prova do seu sistema antimíssil THAAD no Estado do Alasca, a 15.ª que os norte-americanos realizaram com sucesso.