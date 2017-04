Pub

Trump chamou-lhe "o pior dos acordos" mas o vice-presidente dos EUA garante que vai ser cumprido

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, assegurou hoje, em Sydney, que o seu país vai cumprir o acordo sobre acolhimento de refugiados firmado com a Austrália, que o Presidente Donald Trump descreveu como "o pior dos acordos".

"O Presidente Trump deixou claro que vamos honrar o acordo, mas isso não significa que o admiremos", disse Pence numa conferência de imprensa em Sydney, juntamente com o primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, com quem se reuniu durante a sua visita ao país.

O acordo firmado durante a anterior presidência, de Barack Obama, está relacionado com o acolhimento, pelos Estados Unidos, de cerca de 1.250 refugidos que a Austrália tem em centros de detenção em ilhas no Pacífico. Segundo Pence, decorre agora o escrutínio dos candidatos.

Este acordo foi abordado durante uma tensa e incómoda conversa telefónica que Turnbull manteve com Trump em janeiro, depois de ter tomado posse, e que causou surpresa, tendo em conta a proximidade histórica entre Washington e Camberra.

Na altura, a imprensa norte-americana informou que Trump terminou abruptamente a chamada devido a desentendimentos sobre o acordo, com o magnata a classificá-lo como "o pior dos acordos".

Pence sublinhou que a decisão de avançar com o acordo deve ser vista como reflexo da enorme importância da aliança histórica entre os Estados Unidos e a Austrália.

Na conferência de imprensa, Pence e Turnbull comentaram que durante o seu encontro abordaram vários assuntos, como a crise na Coreia do Norte, a situação no Mar do Sul da China, a aliança entre Estados Unidos e Austrália, o reforço das relações comerciais bilaterais, entre outros.

Pence parte na segunda-feira para o Havai, terminando a sua viagem de dez dias pela Ásia-Pacífico.