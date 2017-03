EUA: Um morto e 14 feridos em tiroteio em discoteca em Cincinnati

Pub

Polícia ainda não fez nenhuma detenção

Uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas num tiroteio esta madrugada na discoteca Cameo, em Cincinnati, nos Estados Unidos.

Entre os feridos há alguns em situação grave.

A polícia ainda não efetuou nenhuma detenção, mas há várias pessoas a serem interrogadas, segundo a CNN. As autoridades procuram testemunhas do incidente, depois de muitas delas terem fugido enquanto decorria o tiroteio.

De acordo com o chefe assistente da polícia local, Paul Neudigate, citado pela WLWT, encontravam-se centenas de pessoas no interior da discoteca. A mesma fonte descreveu o a cena do crime como "caótica"

Desconhecem-se, para já, as razões do tiroteio, mas as autoridades dizem não ter razões para suspeitar de terrorismo.