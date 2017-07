Pub

A Casa Branca saudou a decisão de Israel de retirar os detetores de metais das entradas da Esplanada das Mesquitas, depois de a sua instalação ter gerado violência e morte de palestinianos e israelitas.

"Os Estados Unidos saúdam os esforços de Israel para garantir a segurança e reduzir as tensões na região", declarou em comunicado a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders.

A porta-voz sublinhou também "a necessidade demonstrada de reforçar a segurança" na zona da Esplanada das Mesquitas, frisando que os detetores que foram retirados tinham sido instalados "após a morte de dois polícias israelitas a 14 de julho".

A decisão de retirar os detetores de metais foi tomada após uma intensa mobilização diplomática, com a comunidade internacional receosa do risco de uma escalda das tensões.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

As autoridades israelitas tinham instalado detetores de metais nas entradas da Esplanada das Mesquitas a 16 de julho, dois dias depois da morte de dois polícias israelitas por árabes israelitas.

O dispositivo foi justificado pelo facto de os atacantes terem conseguido dissimular a entrada de armas no local.

O Governo israelita anunciou que vai implementar sistemas de proteção mais discretos.

Na terça-feira os detetores de metais foram retirados e câmaras de videovigilância instaladas.

No entanto, os palestinianos, que encaram as novas medidas de segurança como uma tentativa de Israel aumentar o controlo sobre o local, decidiram prolongar o 'congelamento' da sua cooperação com o Estado hebreu, decidido na semana passada.