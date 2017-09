O teste nuclear ordenado no domingo por Kim Jing-un foi o maior levado a cabo pela Coreia do Norte até à data e o sexto desde 2006

Embaixadora norte-americana junto nas Nações Unidas diz que o seu país não quer uma guerra, mas que a paciência tem limites. Suíça disponível para mediar conflito

Os Estados Unidos querem que o Conselho de Segurança da ONU vote na segunda-feira a imposição de sanções "o mais duras possíveis" à Coreia do Norte, como resposta ao sexto, e maior até agora, teste nuclear levado a cabo por Pyongyang, afirmou ontem a embaixadora norte-americana juntos das Nações Unidas, Nikki Haley. O regime de Kim Jong-un disse ter efetuado no domingo um teste com uma bomba de hidrogénio, recebendo uma forte condenação da comunidade internacional.

No domingo, o secretário da Defesa norte-americano, Jim Mattis já havia alertado para a possibilidade de uma "resposta militar massiva eficaz e avassaladora" contra a Coreia no Norte em caso de uma ameaça aos EUA ou seus aliados. Ontem, após uma reunião de emergência do Conselho de Segurança, Nikky Haley foi igualmente clara sobre as intenções dos Estados Unidos. "A guerra nunca é uma coisa que os Estados Unidos queiram, não a queremos agora, mas a paciência do nosso país não é ilimitada", disse a embaixadora.

"Aos membros do Conselho de Segurança digo: já chega! Nós tivemos uma aproximação progressiva e apesar das nossas melhores intenções não funcionou", prosseguiu Haley, sublinhando que Kim Jong-un "está a implorar por uma guerra".

Esta responsável adiantou ainda que os 15 membros do Conselho de Segurança irão negociar ainda esta semana o esboço de uma resolução e que esta deve ser votada na próxima segunda-feira. Fontes diplomáticas adiantaram à Reuters que o conselho pode considerar agora banir as exportações têxteis de Pyongyang e a companhia aérea nacional do país, cancelar o fornecimento de petróleo ao governo e exército e evitar que norte-coreanos trabalhem no estrangeiro.

Uma resolução precisa de nove votos a favor e zero vetos de Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia ou China (os cinco membros permanentes) para ser aprovada. Pequim ainda não deu sinais públicos se irá ou não apoiar novas sanções, sendo que ontem o embaixador da China junto da ONU, Liu Jieyi, pressionou a Coreia do Norte a "suspender ações que são erradas, deteriorando a situação e não em linha com os seus próprios interesses e regressar verdadeiramente ao caminho de resolver a questão através do diálogo".

Após a condenação de Vladimir Putin ao teste deste domingo, Vassily Nebenzia, o embaixador russo junto da ONU, disse ontem que iria considerar a versão preliminar a apresentar pelos Estados Unidos, mas questionou se mais sanções iriam mudar a situação.

A Suíça está pronta para atuar como mediadora para ajudar a resolver a crise da Coreia do Norte, incluindo receber negociações ministeriais, afirmou ontem a presidente helvética Doris Leuthard, lembrando que o país tem militares na zona de fronteira entre as duas Coreias - o primeiro contingente não armado foi enviado para a zona pouco após o cessar-fogo entre Norte e Sul em 1953, sendo a sua missão militar mais longa a seguir à Guarda Suíça do Vaticano. No início eram cerca de centena e meia de militares, agora não chegam a uma dezena.