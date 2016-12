Pub

Conferência de imprensa anual do presidente russo, que durou quase quatro horas, ficou marcada pelas perguntas sobre Trump

"De que robô precisa no Kremlin?" Esta foi a 46.ª e penúltima pergunta feita ao presidente russo, Vladimir Putin, na sua já tradicional conferência de imprensa de final de ano, onde os jornalistas têm luz verde para perguntar o que quiserem - desde temas internacionais a assuntos mais mundanos. Mas o evento, para o qual estavam acreditados 1437 jornalistas e que durou quase quatro horas, ficou marcado pelas questões sobre a relação com os EUA e o presidente eleito Donald Trump. Quanto aos robôs, uma pergunta feita por uma revista infantil em nome de um rapaz de 8 anos, Putin disse que o Kremlin não pode depender deles para decidir o futuro de milhões de pessoas.

Inicialmente marcada para quinta-feira, a conferência anual do presidente foi adiada para ontem por causa do funeral do embaixador russo em Ancara, assassinado na segunda-feira. Este tipo de eventos inclui uma série de perguntas cuidadosamente planeadas e outras fora do guião, com Putin a aproveitar o facto de os jornalistas não poderem fazer perguntas de seguimento para, por vezes, não responder. Para chamar a atenção do presidente, os jornalistas usam cartazes e a imaginação - uma repórter tinha um poster com uma imagem de Putin a abrir a camisa e a mostrar que tinha vestido um fato de Super-Homem.

O presidente russo falou desde a Síria à economia, passando pela Ucrânia, o doping no desporto, o xadrez ou o amor - interrompendo uma questão dizendo que este "rapidamente se torna em ódio". Mas, segundo a Reuters, só ficou verdadeiramente animado quando falou dos EUA, não poupando nos ataques ao Partido Democrata, lembrando que este "claramente se esqueceu do significado original desse nome". Quanto às acusações de que Moscovo interferiu nas presidenciais, negou-as, e acrescentou: "Eles estão a perder em todas as frentes e à procura em todo o lado de pessoas a quem acusar. Na minha opinião, isso é degradante para a dignidade deles. Temos de saber perder com dignidade", indicou.

Em relação a Trump (que elogiara na conferência do ano passado), Putin disse que só Moscovo acreditava na sua vitória. "Trump percebeu o estado de espírito das pessoas e continuou até ao fim, quando ninguém acreditava nele", afirmou, acrescentando, com um sorriso, "exceto vocês e eu." Sobre um encontro com o presidente eleito, disse estar disposto a visitar os EUA se for convidado, apostando na normalização das relações entre os dois países.

Trump defendeu entretanto uma "corrida às armas" nucleares, deixando claro que os EUA seriam os vencedores. Para Putin, não há nada de novo na ideia de o presidente eleito querer reforçar o arsenal nuclear. "Se alguém está a lançar uma corrida às armas não somos nós. Nunca iremos gastar recursos numa corrida às armas que não podemos pagar", indicou. Sobre a situação na Síria, agora que a aviação russa ajudou o presidente Bashar al-Assad a recuperar o controlo de Aleppo, Putin disse que o próximo passo será um cessar-fogo nacional e que estão previstas novas negociações com a presença do Irão e da Turquia em Astana, a capital do Cazaquistão (talvez em meados de janeiro).

Esta foi a 15.ª conferência de imprensa anual de Putin, um evento que tem vindo a ganhar cada vez mais peso. No primeiro ano, em 2001, estavam acreditados 500 jornalistas e durou uma hora e 33 minutos. Neste ano, bateu-se o recorde de acreditações, mas o da duração ainda remonta a 2008 - quatro horas e 40 minutos -, que decorreu nesse ano em fevereiro porque Putin, impedido de se candidatar a um terceiro mandato consecutivo, ia sair do Kremlin em março - um dia após tomar posse, Dmitri Medvedev nomeou-o primeiro-ministro. Em 2014 e 2015, a conferência durou à volta de três horas, chegando ontem às três horas e 50 minutos.