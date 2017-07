Pub

Fonte do Pentágono diz ser expectável que o ensaio ocorra no dia 27 de julho

Os Estados Unidos detetaram sinais de que a Coreia do Norte estará a preparar-se para mais um teste com um míssil balístico, segundo disse à AFP uma fonte do Pentágono, sob anonimato.

Espera-se que o teste se realize a 27 de julho, 64.º aniversário do armistício com a Coreia do Sul. Na Coreia do Norte a data é feriado nacional e celebrada como Dia da Vitória.

A referida fonte da Defesa norte-americana concretizou ainda ser previsível que o ensaio seja realizado com um engenho de médio alcance ou mesmo com um míssil intercontinental.

A concretizar-se este último cenário, será o segundo teste do género desde o 4 de julho, Dia da Independência americana.

A notícia surge no mesmo dia em que a Coreia do Norte ameaçou os Estados Unidos com um ataque nuclear se tentarem derrubar o seu líder e que o Pentágono declarou acreditar que o regime de Pyongyang terá mísseis intercontinentais fiáveis, capazes de transportar ogivas nucleares, já no próximo ano.