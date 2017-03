Pub

Mulheres falam de discriminação sexual

O festival Holi é um dos mais bonitos momentos que a Índia proporciona, pelas belas imagens e cores que ficam para a posteridade e as experiências de quem se deixa encher de tinta.

Contudo, existe uma realidade escondida no festival. Com a desinibição a crescer durante a festa, muitas mulheres queixam-se de assédio sexual, algo que é recorrente na cidade de Deli.

Foi precisamente em Deli que dois dormitórios de estudantes universitárias proibiram as raparigas de sair entre as nove da noite e as seis da manhã, já muito depois de muitos terem terminado as festividades.

"É uma situação muito sexualizada. Somos tocadas nas nádegas ou no peito", disse Devangana Kalita, uma ativista e investigadora, de acordo com a BBC.

Shristi Satyawati, que no passado sábado tentou fazer queixa nas autoridades, explicou que tal atitude foi em vão.

"Apontam particularmente para os genitais", acrescentando que foi atacada por vários rapazes que atiraram balões de água ao seu "peito e rabo". "Fiquei muito agitada, mas a polícia disse que não podia fazer nada. Disseram que é o Holi, não podem fazer nada", acrescentou.

Existe até uma frase que se ouve bastante durante o festival: "Não te ofendas, é o Holi".

"A ideia de consentimento não existe durante o Holi. "As mulheres são 'apagadas' dos espaços públicos porque têm medo de ser assediadas", refere Sabika Abbas Naqvi, presidente da união de dormitórios de estudantes.

"Os homens podem andar livremente, mas as mulheres, que são as vítimas, têm de ficar", acrescenta.

A situação tomou proporções ainda maiores quando a ministra para as Mulheres da Índia, Maneka Gandhi, defendeu as restrições.

"Quando tens 16 ou 17 anos tens muitas hormonas. Portanto, para proteger contra a vossa própria explosão hormonal, talvez um limite seja necessário", afirmou, causando grande indignação entre a população feminina.

Pinjra Tod, um grupo de estudantes que luta contra as regras discriminatórias entre homens e mulheres relativamente a acomodações e dormitórios, disse em comunicado: "O aumento de violência sexual e assédio que as mulheres experienciam durante o Holi raramente é falado. Em vez disso, as mulheres são fechadas para a 'sua própria segurança' com restrições arbitrárias".

Apesar da realidade do assédio sexual a mulheres durante o Holi, muitas das manifestações e muitos dos grupos contestatários são criticados por estarem a lutar criticar um festival tradicional.