Havana nega envolvimento nos "incidentes" que obrigaram norte-americanos a sair. Washington retaliou expulsando cubanos

Um suposto "dispositivo sonoro", vários diplomatas norte-americanos obrigados a deixar Havana por "razões médicas" (alegadamente problemas auditivos) e, em represália, dois representantes do governo cubano expulsos por Washington. Esta podia ser a base do guião para um filme de Hollywood, escrito para assinalar os dois anos do restabelecimento de relações diplomáticas entre os EUA e Cuba, mas a sê-lo teria de incluir, segundo várias fontes, a indicação "baseado em factos verídicos".

Tudo começou no outono do ano passado. Segundo fontes citadas pela agência AP, vários diplomatas norte-americanos e familiares começaram a sofrer "perdas de audição inexplicáveis". Muitos deles teriam chegado há pouco tempo à ilha, tendo as relações entre os EUA e Cuba sido restabelecidas em julho de 2015 e as embaixadas reabertas a 14 de agosto desse ano. Numa conferência de imprensa na quarta-feira, a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, referiu-se apenas a "incidentes" que obrigaram a repatriar alguns diplomatas "por razões médicas".

Após meses de investigação, segundo fontes da AP e da CNN, os EUA terão concluído que cinco diplomatas e familiares (nenhuma criança está envolvida) tinham sido expostos a um "dispositivo sonoro", que opera numa frequência que não é audível e que teria sido colocado dentro ou fora das suas residências. Quase todos os representantes estrangeiros vivem em casas do governo cubano, que é responsável pela sua manutenção. Não é claro se o dispositivo era uma arma usada num ataque deliberado ou se teria outro objetivo.

"Não temos uma resposta definitiva sobre a fonte ou a causa do que consideramos incidentes", disse Nauert. "Causou vários sintomas físicos nestes cidadãos americanos que trabalham para o governo dos EUA." De acordo com fontes citadas pela Reuters, alguns dos afetados tiveram de passar a usar aparelhos auditivos. "Levamos estes incidentes a sério e há uma investigação a decorrer", indicou a porta-voz.

Havana foi informada do problema a 17 de fevereiro, tendo iniciado uma "investigação exaustiva, prioritária e urgente". Segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros cubano, divulgado na quarta-feira à noite, também foi reforçada a segurança dos diplomatas norte-americanos e criaram-se novos canais de comunicação com a Embaixada dos EUA.

Isso não impediu que a 23 de maio, os norte-americanos tivessem decidido expulsar dois diplomatas cubanos dos EUA. Uma decisão que Cuba considerou "injustificada e infundada". No comunicado, Havana "enfatiza categoricamente que Cuba nunca permitiu nem permitirá que o território cubano seja utilizado para qualquer ação contra funcionários diplomáticos acreditados e seus familiares. E reitera a disponibilidade para cooperar e conseguir o esclarecimento desta situação".

A investigação nos EUA conta com o apoio do FBI, segundo a CBS. A AP diz que está a ser investigada a possibilidade de os incidentes terem sido causados por um terceiro país, como a Rússia, "operando sem o conhecimento da cadeia de comando formal em Cuba". Um responsável da administração falou à CNN de uma eventual "retaliação" por ações norte-americanos noutra zona ou da tentativa de "gerar divisão entre os EUA e Cuba".

Em 2014, mais de meio século depois da revolução cubana, o então presidente norte-americano Barack Obama liderou os esforços de normalização de relações com o homólogo cubano, Raúl Castro. Mas as relações entre os dois países deterioraram-se com a chegada de Donald Trump à Casa Branca, que prometeu reverter a aproximação histórica. Em junho, o presidente anunciou uma série de restrições às viagens e ao comércio com a ilha.