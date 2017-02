Estilista chinesa "adota" filha de Trump 

Pub

Estilista chinesa convidou Tiffany Trump para estar na primeira fila da plateia que assistiu ao espetáculo de arranque da Semana da Moda em Nova Iorque.

A indústria da moda norte-americana debate atualmente sobre um boicote à família direta do Presidente dos Estados Unidos, mas para uma estilista chinesa a filha mais nova de Donald Trump parece ser um ativo importante.

De acordo com a reportagem da agência de notícias francesa AFP, a estilista chinesa Taoray Wang, que planeia abrir a primeira loja nos Estados Unidos, em Nova Iorque, em setembro, convidou Tiffany Trump, a filha mais nova de Donald Trump e da ex-mulher Marla Maples, para estar na primeira fila da plateia que assistiu ao espetáculo de arranque da Semana da Moda em Nova Iorque.

A 'primeira filha' mais nova, como são conhecidos os filhos dos Presidentes norte-americanos, já tinha usado um vestido desta estilista chinesa na tomada de posse do pai e foi "adotada com felicidade" pela estilista baseada em Xangai e com um 'atelier' em Londres, conta a reportagem da AFP.

Em declarações à agência de notícias francesa, Wang disse que os clientes, que estão maioritariamente na China, ficaram agradados por ver a filha de Trump, "uma encantadora jovem", usar as suas roupas e garantiu que não recebeu qualquer reação negativa.

"Eu prefiro focar-me nas qualidades pessoais e no caráter, mais do que colocar-lhes um rótulo", disse nos bastidores do desfile que decorreu hoje em Nova Iorque.

Sobre a campanha de protesto contra as marcas de Trump e a rejeição que vários estilistas conhecidos já manifestaram em trabalhar para o Presidente e para a sua mulher, Wang desvalorizou as críticas: "Não penso muito sobre isso, porque sou uma pessoa de mente muito aberta; eu coopero com celebridades internacionais e muitos líderes", respondeu.

Acredito que há muitas pontes entre diferentes culturas", disse a chinesa que estudou no Japão e tem um estúdio em Londres, detentora de uma marca que se foca "nesta mistura e diversidade".

Nas últimas semanas têm sido várias as notícias que dão conta das dificuldades dos Trump em manterem os seus negócios neste ramo.

A filha Ivanka Trump viu a sua linha de roupa e calçado ser retirada da cadeia de lojas Nordstrom, que enfrentou uma campanha dos consumidores nesse sentido, mas alegou oficialmente que a decisão surgiu devido ao "mau desempenho da marca nesta temporada".

Já a canadiana Shoes.com assumiu numa mensagem nas redes sociais que foi devido aos protestos, aglomerados na 'hashtag' GrabYourWallet, que decidiu deixar de vender esta marca de calçado.

Uma 'hastag' é uma etiqueta usada nas redes sociais para referenciar um tema específico e, neste caso, 'GrabYourWallet' é uma referência a um comentário pejorativo feito em outubro por Trump, no qual disse durante uma conversa privada que conseguia agarrar as mulheres pelos órgãos genitais.