O Conselheiro para a Segurança nacional dos Estados Unidos, Michael Flynn, denunciou hoje "o comportamento desestabilizador" do Irão e disse que este país foi oficialmente colocado "sob vigilância".

"A partir de hoje vamos colocar oficialmente o Irão sob vigilância", declarou o conselheiro do Presidente Donald Trump e antigo chefe das informações militares norte-americanas, ao criticar em particular o "provocador" disparo de um míssil balístico efetuado por Teerão no domingo.

Flynn disse aos jornalistas que a administração de Trump "condena estas ações pelo Irão que comprometem a segurança, prosperidade e estabilidade no Médio Oriente e de outras regiões e que colocam vidas americanas em risco".

Referiu ainda que "o Irão sente-se de momento encorajado", criticando a administração Obama por não ter "respondido de forma adequada".

Flynn disse que "estamos oficialmente a colocar o Irão sob vigilância", apesar de não ser claro o significado desta medida.

Um responsável do Pentágono, citado sob anonimato pela agência noticiosa Associated Press (AP) disse esta semana que o teste com o míssil terminou com uma "fracassada" reentrada na atmosfera terrestre. O mesmo responsável não forneceu mais detalhes, incluindo o tipo de míssil.