Testemunhas disseram que primeiro se registou uma explosão isolada e depois ocorreram três fortes detonações sucessivas

O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou o ataque em curso contra a embaixada do Iraque na capital do Afeganistão, refere a Amaq, a agência de propaganda da organização terrorista.

A Amaq indica de forma lacónica que "dois combatentes" do Estado Islâmico atacaram o "edifício da embaixada iraquiana na cidade afegã de Cabul".

Segundo a AFP que cita fontes oficiais a embaixada foi "atingida" por fortes explosões e tiros de armas de fogo e granadas.

Segundo a France Presse, pelo menos um bombista suicida provocou hoje uma explosão na entrada da embaixada do Iraque na capital do Afeganistão enquanto outros atacantes tentavam entrar no edifício.

"Os civis, residentes no local, estão a ser retirados" disse à France Presse o mesmo responsável que pediu para não ser identificado.

Por outro lado, a agência EFE refere que se registaram várias explosões e disparos de armas de fogo perto da zona onde se situa a embaixada iraquiana, no centro de Cabul.

Segundo fontes policiais, um outro ataque ocorre junto a uma esquadra onde há ainda troca de tiros entre as forças de segurança e os atacantes.

O ataque começou às 11:10 (06:40 em Lisboa) na zona de Shar-e-Naw, centro da capital afegã, onde se estão a concentrar os elementos das forças de segurança.

"Ainda estamos a reunir informações", disse a mesma fonte à agência de notícias espanhola.

Algumas testemunhas disseram à EFE que primeiro se registou uma explosão isolada e um pouco mais tarde ocorreram, sucessivamente, três fortes detonações.

A embaixada do Iraque e o posto da polícia ficam perto do edifício onde funcionou o Ministério do Interior afegão e que atualmente alberga funcionários do governo e membros das Nações Unidas.