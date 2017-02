Pub

Mais de 150 pessoas ficaram feridas

Pelo menos 70 pessoas morreram hoje num atentado bombista contra um templo de corrente sufista no sul do Paquistão, de acordo com um novo balanço que duplica o número de vítimas mortais.

"Até ao momento morreram 70 pessoas e mais de 150 ficaram feridas", afirmou o inspetor-geral da polícia da província de Sindh, A.D. Khawaja.

O mesmo responsável policial acrescentou que "muitas pessoas feridas estão em estado crítico", pelo que serão transferidas para Carachi "logo que helicópteros da Marinha e um avião C-130 cheguem ao aeroporto mais próximo".

O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria do atentado suicida, através da sua agência de notícias Aamaq.

O oficial da polícia local Rashad Hayat declarou que o bombista suicida fez-se explodir quando centenas de fiéis estavam a realizar um ritual semanal, o Dhamal, no templo da corrente sufista de Lal Shahbaz Qalandar, na cidade de Sehwan, na província de Sindh, no sul do país.

O anterior balanço oficial dava conta de 35 mortos e 60 feridos, mas as autoridades advertiam que este número poderia vir a revisto em alta.