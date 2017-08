Pub

m homem armado com uma faca atacou na sexta-feira à noite, no centro da capital belga, vários militares, sem, no entanto, lhes causar ferimentos graves

O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou hoje o ataque de um homem armado com uma faca contra soldados em Bruxelas, na Bélgica, num comunicado difundido pelo seu órgão de propaganda Amaq.

O comunicado refere, citando uma "fonte de segurança", que o autor do ataque "era um dos soldados do Estado Islâmico".

De acordo com a mesma nota, citada pela agência AFP, o ataque foi desencadeado "em resposta aos apelos para atingir os estados da coligação" internacional 'antijihadista' que operam na Síria e no Iraque, e da qual faz parte a Bélgica.

O atacante acabou por morrer no hospital depois de ter sido atingido, com diversos tiros, por elementos do Exército.

O Ministério Público belga decidiu investigar o caso como ato terrorista.

Desde os atentados de 22 de março de 2016 em Bruxelas, equipas de militares armados patrulham toda a cidade para evitar ataques, especialmente em torno de atrações turísticas e das instituições comunitárias que têm sede na capital belga.