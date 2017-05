Pub

Ataque aconteceu em Ratba, no oeste do Iraque

Pelo menos dez soldados iraquianos foram hoje mortos numa emboscada do grupo radical Estado Islâmico (EI) em Ratba, uma localidade da província ocidental de Al-Anbar, de acordo com fontes oficiais locais.

Este ataque faz subir para, pelo menos, 26 o número de membros das forças de segurança e guardas fronteiriços mortos desde 23 de abril em ataques do EI na região.

"Dez soldados foram mortos e seis foram feridos num ataque do Daesh esta manhã cedo", disse à agência France-Presse um oficial das forças armadas iraquianas, utilizando o acrónimo em árabe do grupo radical sunita.

Um oficial da polícia e um responsável local confirmaram, de acordo com a agência, o balanço do ataque, que visou a base da Divisão das forças iraquianas em Saggar, a este de Ratba, a cerca de 400 quilómetros a oeste de Bagdad.

Os elementos do EI utilizaram roquetes e morteiros antes de tentarem lançar um assalto contra a base militar. Os combates duraram duas horas, de acordo com as fontes.

O EI tomou o controlo em 2014 da quase totalidade da província desértica de Al-Anbar, junto às fronteiras iraquianas com a Síria, Jordânia e Arábia Saudita

Entretanto foi expulso das principais localidades, entre as quais, a capital da província, Ramadi, em fevereiro de 2016, e Faluja, em junho. Desde então, os combatentes do EI têm mantido os raides contra as forças de segurança no terreno.