Clube argentino suspendeu todas as atividades e fechou o museu depois de um telefonema

O estádio do River Plate foi evacuado esta tarde depois de ter sido recebido um telefonema com uma ameaça de bomba. O clube argentino resolveu suspender todas as atividades e fechar o museu, que só reabrirá este sábado.

No estádio Monumental Antonio Vespucio Liberti, em Buenos Aires, estavam vários sócios, funcionários do clube centenário e alunos do instituto do River Plate. Não existia nenhum jogo hoje.

A brigada de minas e armadilhas da Polícia Federal foi chamada ao local, concluindo tratar-se de falso alarme. Apesar disso, todas as atividades foram suspensas e só serão retomadas este sábado.