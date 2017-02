Pub

A estação de metro da Place d'Italie, em Paris, foi esta quarta feira à noite evacuada devido a uma explosão. Tudo terá começado com uma avaria elétrica que rapidamente evoluiu para um pequeno incêndio, provocando o rebentamento.

Pelo menos oito pessoas terão ficado feridas. As autoridades francesas ainda não divulgaram as causas do curto circuito que terá estado na origem da explosão