Candidato centrista e líder da extrema-direita disputam a segunda volta a 7 de maio. Fillon e Hamon, rostos da derrota dos partidos tradicionais, apelaram ao voto no ex-ministro da Economia face ao perigo da Frente Nacional

Desta vez não houve surpresas de última hora, com os eleitores franceses a confirmarem aquilo que as sondagens diziam há semanas: a segunda volta das presidenciais, a 7 de maio, será entre o candidato centrista do En Marche!, Emmanuel Macron, e a líder da Frente Nacional, Marine Le Pen. Numa eleição que representou a derrota dos partidos tradicionais, François Fillon, d"Os Republicanos, e o socialista Benoît Hamon apelaram ao voto no ex-ministro da Economia para impedir que a extrema-direita chegue ao Eliseu.

"Quero ser o presidente de toda a França, dos patriotas face à ameaça do nacionalismo", lançou ontem Macron, que ficou em primeiro com 23,9% dos votos, agradecendo a Fillon e Hamon terem anunciado mais cedo a intenção de voto na segunda volta. Congratulando-se por ter mudado "o rosto da vida política francesa" num ano, o candidato que não é "nem de esquerda nem de direita" apelou à reconciliação do país para poder ganhar dentro de 15 dias e ser um presidente que "protege, transforma e constrói".

Le Pen, que teve 21,4%, festejou a passagem à segunda volta, dizendo que "a primeira etapa que deverá conduzir os franceses ao Eliseu está ultrapassada". Apresentando-se como a "candidata do povo", a líder da Frente Nacional disse que é "a escolha da grande alternância, que colocará outros rostos no poder". Marine repete o feito do pai de 2002. Mas se Jean-Marie Le Pen, que perderia para Jacques Chirac, conseguiu fazê-lo com 4,4 milhões de votos, a filha teve mais de sete milhões. Um "resultado histórico", explicou.

Contudo, Le Pen terá pela frente uma França unida contra si - e uma Europa também, com vários líderes europeus e chefes da diplomacia a desejarem felicidades para Macron. As sondagens dão ao centrista entre 62% e 64% das intenções de voto na segunda volta.

"A abstenção não está nos meus genes, especialmente quando o extremismo está às portas do poder", disse Fillon, anunciando precisamente que votará em Macron. "A Frente Nacional é conhecida pela sua violência e intolerância, o seu programa levará o nosso país à falência, ao caos europeu", justificou o candidato d"Os Republicanos. Fillon, que durante meses foi o favorito, viu as suas hipóteses caírem por terra com o escândalo dos pagamentos à sua mulher por trabalho que esta não terá feito. "Os obstáculos postos no meu caminho eram inúmeros, muito cruéis", disse, assumindo pessoalmente a derrota.

Estas eleições representam o pior resultado de sempre para os partidos tradicionais em França, com o candidato d"Os Republicanos a ter 19,9% e o socialista, em quinto lugar, só 6,4%. "A esquerda não está morta", alegou contudo Hamon, que foi o primeiro a reagir aos resultados. O ex-ministro da Educação admitiu ter "falhado" por não ter conseguido "travar o desastre que se anunciava há vários meses". O candidato, que assume pessoalmente a responsabilidade do pior resultado de sempre para os socialistas, apelou a "abater" a extrema-direita a 7 de maio. Um apelo ao voto em Macron, apesar de dizer que ele não é de esquerda "nem tem a vocação de a representar no futuro". Em junho, os partidos tradicionais terão um novo teste, nas legislativas.

Jean-Luc Mélenchon repete o quarto lugar de 2012, mas de 11% há cinco anos passou para 19,5%. Através do Facebook, começou por pedir prudência: "Não validamos um resultado anunciado com base nas sondagens. Os resultados nas grandes cidades ainda não são conhecidos." Mais tarde, repetiu a mensagem diante dos apoiantes, lembrando contudo que respeitaria qualquer que fosse o resultado. O candidato da França Insubmissa não anunciou a sua intenção de voto na segunda volta, dizendo não ter recebido "qualquer mandato das 450 mil pessoas que apoiaram" a sua candidatura sobre esse tema. Irá primeiro ouvir os apoiantes, tal como outros derrotados.

Após um início de dia que parecia promissor ao nível da participação, com as indicações à hora de almoço de mais gente a votar do que há cinco anos, no final a abstenção foi de 21,7%. Ligeiramente acima dos 20,52% registados em 2012.

Estas são as primeiras presidenciais a decorrer em estado de emergência, que foi declarado em novembro de 2015 após os atentados de Paris. Os franceses foram a votos três dias depois do ataque nos Campos Elísios, reivindicado pelo Estado Islâmico, que resultou na morte de um polícia. A segurança foi garantida por 50 mil polícias e gendarmes e sete mil militares da Operação Sentinela (antiterrorista), tendo havido relato de algumas assembleias de voto evacuadas devido à presença de veículos ou objetos suspeitos. Tudo falsos alarmes.

O presidente francês, François Hollande, que optou por não se recandidatar a um segundo mandato devido à sua fraca popularidade (que não ajudou Hamon), apelou aos eleitores para "mostrar que a democracia é mais forte do que tudo". Depois de conhecidas as primeiras previsões, Hollande telefonou a Macron para o felicitar, com o Eliseu a dizer que se pronunciará "muito claramente" e "rapidamente" a sua escolha para a segunda volta.

Os valores das votações foram atualizados à 01.07 quando estavam contabilizados 96% dos votos