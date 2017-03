Pub

Casa Branca acusou o Reino Unido de ajudar Obama a espiar Trump. Agora, prometeu não voltar a fazê-lo

O Reino Unido recebeu esta sexta-feira a garantia de que as acusações da Casa Branca - de que os britânicos terão auxiliado a escutar Donald Trump - "não serão repetidas".

"Deixámos claro à administração [norte-americana] que estas declarações são ridículas e devem ser ignoradas. E recebemos a garantia de que as alegações não serão repetidas", disse esta sexta-feira o porta-voz da primeira-ministra britânica, segundo a agência Reuters.

"Temos uma relação especial com a Casa Branca e isso permite-nos levantar preocupações quando elas surgem, se surgirem, como neste caso", continuou o porta-voz de Theresa May.

Em causa, as declarações feitas ontem por Sean Spicer, porta-voz da Casa Branca, de que os serviços de espionagem eletrónica do Reino Unido (GCHQ) teriam ajudado o presidente Barack Obama a espiar Donald Trump quando este ainda era candidato às presidenciais norte-americanas.

Na quinta-feira, Spicer citou a estação de televisão Fox News para assegurar que Barack Obama solicitou que os serviços de informações britânicos monitorizassem Donald Trump, para "garantir que não havia pistas norte-americanas".

O assessor de imprensa da Casa Branca citou relatos não confirmados da Fox que dizem que Obama recorreu aos serviços de espionagem britânicos para contornar as restrições legais dos EUA que impedem a monitorização de cidadãos norte-americanos.

O GCHQ reagiu no mesmo dia, classificando na quinta-feira as acusações de "completamente ridículas". "As alegações recentes feitas pelo comentador mediático Andrew Napolitano sobre o GCHQ ser solicitado para escutar o então presidente eleito não têm qualquer sentido", disse um porta-voz do GCHQ à AFP.

As acusações de que Obama espiou Donald Trump foram lançadas pelo próprio presidente republicano através do Twitter, a 4 de março.

"Terrível! Acabo de saber que Obama tinha os meus telefones na Trump Tower sob escuta", afirmou numa das mensagens.

A investigação do Senado desmente a teoria de Trump. Na quinta-feira, a Comissão de Informações do Senado norte-americano disse que não encontrou qualquer indício de que Donald Trump tenha sido escutado pelo antecessor Barack Obama.