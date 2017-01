Pub

O principal medo é que células que existem de forma desarticulada possam ser mobilizadas e controladas diretamente a partir das zonas de conflito

As autoridades espanholas detetaram um fenómeno que se está a tornar mais frequente e que consideram, segundo o jornal El Mundo, um dos fatores de ameaça terrorista mais importantes no país: mensagens de espanhóis que estão a combater pelo grupo Estado Islâmico a incentivar amigos a "passar à ação" em Espanha", ou seja, a atacar.

Em 2015 o ministro do Interior espanhol avançou que 126 espanhóis tinham saído do país para combater pelo grupo Estado Islâmico (ISIS). Na altura, mais de duas dúzias já tinham morrido no Iraque ou na Síria. E, segundo o El Mundo, os serviços secretos estão a investigar cerca de 800 pessoas radicalizadas em Espanha - destes, cerca de uma centena poderia ser recetiva a estas mensagens, escreve o jornal, citando especialistas não identificados.

Um relatório secreto sobre o terrorismo no país, citado pelo jornal, assinala, no entanto, que Espanha "continua sem ser citada especificamente" como alvo, mas salienta que há redes de apoio à organização e à sua capacidade de recrutar novas membros. O principal medo é que células que existem de forma desarticulada possam ser mobilizadas e controladas diretamente a partir das zonas de conflito.

No último ano houve pelo menos 24 operações contra o terrorismo em Espanha, com 47 detidos.