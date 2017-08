Pub

Terminado o minuto de silêncio, os milhares de participantes aplaudiram e cantaram "Não tenho medo! Não tenho medo! "

O rei e o primeiro-ministro de Espanha presidiram esta sexta-feira, perante milhares de pessoas, à cerimónia de observação de um minuto de silêncio em memória das vítimas do ataque terrorista de quinta-feira em Barcelona, nordeste de Espanha.

A cerimónia iniciou-se às 12:00 locais (11:00 em Lisboa), na Praça da Catalunha, no centro da capital catalã, perto do local onde naquinta-feira um ataque terrorista fez 13 mortos e uma centena de feridos.

O rei Felipe VI, o primeiro-ministro, Mariano Rajoy, o chefe do governo regional, Carles Puigdemont, e a presidente da câmara de Barcelona, Ada Colau, lideraram a homenagem.

Participaram também diferentes líderes políticos espanhóis, entre os quais o do PSOE, Pedro Sánchez, do Podemos, Pablo Iglesias, e do Ciudadanos, Albert Rivera.

