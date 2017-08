Pub

A encabeçar a manifestação, que começou pouco depois das 17:00 em Lisboa, estão 75 representantes de todas as forças de segurança

Milhares de pessoas enchem o centro de Barcelona em manifestação contra o terrorismo, após os ataques do dia 17, sob o lema "Eu não tenho medo", com a presença do Rei de Espanha e do chefe de Governo espanhol.

A encabeçar a manifestação, que começou pouco depois das 17:00 em Lisboa (18:00 em Espanha), estão 75 representantes de todas as forças de segurança - Mossos, Polícia Nacional, Guarda Civil e polícias locais -- e de emergência, assim como as entidades civis que tiveram um papel de destaque no passado dia 17 de agosto, no decorrer dos atentados de Barcelona e Cambrils, nos quais morreram 15 pessoas e mais de 120 ficaram feridas.

Assim que integrou a manifestação, o Rei de Espanha aplaudiu os Mossos de Esquadra e o resto dos corpos de segurança, tendo-os cumprimentando um a um, entre demonstrações de afeto, acompanhado pelo chefe de Governo espanhol, Mariano Rajoy, entre outras personalidades.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Assim que chegaram, tanto o Rei Felipe VI, como Mariano Rajoy foram vaiados por alguns movimentos independentistas que conseguiram aproximar-se da frente da manifestação. Os primeiros assobios, por volta das 17:45, foram para Mariano Rajoy e membros do Governo espanhol. Um pouco mais tarde, aconteceu o mesmo ao monarca espanhol.

Mesmo atrás desta primeira fila que encabeça a manifestação, e antes das filas destinadas aos políticos e representantes institucionais, há uma segunda frente onde seguem os representantes civis, com destaque para os familiares das vítimas dos atentados.

A integrar a manifestação pode ver-se um grande número de emblemas independentistas, sobretudo concentrados atrás dos políticos, assim como bandeiras catalãs e espanholas por todo o percurso.

Foram também exibidos dois grandes cartazes azuis com as frases "As vossas políticas, as nossas mortes", e "Felipe VI e o Governo, cúmplices do tráfico de armas" de coletivos pela independência e que são contra a presença do rei e do governo central.

Mas o verdadeiro tema central que protagonizou a manifestação contra o terrorismo, em fundo branco e com letras pretas, foi o "No tinc por", em português "Não tenho medo", que também foi entoado de forma reiterada e que se podia ler em diferentes idiomas e em cartazes mais pequenos, levados cidadãos de diferentes nacionalidades, muitos deles turistas.

O Rei, Rajoy e as restantes autoridades caminharam pelo 'Paseo de Gràcia' até à Praça da Catalunha, ladeados por jovens de diferentes religiões, entre eles uma jovem com um lenço islâmico.