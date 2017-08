Pub

Primeiro-ministro espanhol mostrou-se totalmente disponível para apoiar a Catalunha

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, assegurou hoje que o executivo está ao lado do governo da Catalunha e disponibilizou-se ao presidente catalão, Carles Puigdemont para o que seja preciso.

"O governo de Espanha está ao lado da Generalitat da Catalunha nestes momentos difíceis. Apresentei a máxima disponibilidade a @KRLS (o presidente catalão)", escreveu Rajoy na rede social de mensagens curtas Twitter.

Rajoy está a participar com Puigdemont na reunião na Catalunha do gabinete de crise constituído após os atentados das últimas horas, que causaram 14 mortos e cerca de uma centena de feridos.

A vice-presidente do governo, Soraya Saenz de Santamaria, vários ministros do gabinete de Rajoy e conselheiros do governo regional também deverão estar a participar na reunião, segundo informações de Moncloa.

O encontro foi marcado para decorrer após a observação de um minuto de silêncio na Praça da Catalunha, onde Rajoy e Puigdemont estiveram junto ao rei de Espanha.

Treze pessoas morreram e cerca de uma centena ficou ferida num atentado terrorista em Barcelona, na tarde de quinta-feira, quando uma furgoneta galgou um passeio e atropelou dezenas de pessoas, nas Ramblas, no centro da cidade.

O ataque foi reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Durante a madrugada, a polícia catalã abateu cinco indivíduos em Cambrils (Tarragona) na sequência de um atropelamento que provocou um morto e ferimentos em cinco pessoas.