O estado de saúde de um dos feridos críticos no atentado das Ramblas está a evoluir favoravelmente, permanecendo cinco feridos em estado crítico, entre os 27 hospitalizados neste momento, informaram hoje fonte oficiais.

Segundo o Departamento de Saúde do Governo Regional, após as altas concedidas nas últimas horas, ficaram hospitalizados 23 dos feridos no atentado de Barcelona e quatro resultantes do atentado em Cambrils (Tarragona).

Dos feridos de Barcelona, seis estão em estado crítico, dois em estado grave e 15 com prognóstico menos grave, enquanto do atentado de Cambrils um ferido encontra-se em estado grave e três numa situação menos grave.

Os autores dos atentados perpetrados na Catalunha, na semana passada, poderiam ter produzido entre 100 e 150 quilos de explosivo TATP com os 500 litros de acetona que adquiriram, indicaram especialistas, observando que costuma ser produzido em pequenas quantidades por ser altamente sensível.

Os atentados ocorridos na semana passada na Catalunha provocaram 15 mortos, entre os quais duas portuguesas, e mais de 100 feridos.