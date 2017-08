Pub

Ministro do Interior contradiz autarca de Vivoorde, que pediu informações sobre o imã marroquino depois de este levantar suspeitas. Pista internacional está a ser investigada

O governo espanhol negou ontem ter recebido qualquer informação ou alerta das autoridades belgas sobre o imã marroquino Abdelbaki Es Satty, o cérebro dos atentados de Barcelona e Cambrils em que morreram 15 pessoas. Depois de ter cumprido pena de prisão por tráfico de droga em Espanha entre 2010 e 2014, o imã viveu no início de 2016 na cidade belga de Vivoorde. A comunidade muçulmana local desconfiou dele e decidiu expulsá-lo da mesquita, mesmo após a polícia espanhola ter alegadamente dito que ele não tinha qualquer vínculo ao terrorismo.

Es Satty, que morreu na explosão da casa de Alcanar, foi condenado em 2012 pelo crime cometido em 2010. Na prisão, as autoridades não detetaram qualquer radicalização, pelo que não foi aberto um processo quando saiu em liberdade, em 2014. Depois de cumprida a pena, havia contudo uma ordem para a sua expulsão. Que nunca chegou a ocorrer, já que num recurso o juiz concluiu em março de 2015 que ele não representava "uma ameaça real e suficientemente grave para a ordem pública". Além disso, tinha demonstrado "esforços de integração na sociedade espanhola". O suspeito que ficou ferido na explosão e foi detido mais tarde pela polícia, Mohamed Houli Chemlal, disse em tribunal que o objetivo do imã era fazer um atentado suicida.

Se em Ripoll, onde vivia há vários anos e onde teria procedido à radicalização dos outros membros da célula, não chamava a atenção, o mesmo não aconteceu durante a sua estadia na Bélgica. Es Satty viveu no início de 2016 em Vivoorde, tendo procurado trabalho como imã numa localidade próxima, Diegem. Contudo, a comunidade muçulmana da cidade, que no passado foi apontada como um dos berços do radicalismo islâmico na Bélgica, desconfiou das suas intenções, ainda para mais porque não quis falar sobre antecedentes criminais.

"Parecia-lhes um homem estranho, que dizia que vinha de Espanha porque lá não tinha futuro e que se autoproclamava imã mas não tinha nenhum papel para o comprovar", disse o presidente da câmara, Hans Bonte, à agência EFE, contando que a polícia espanhola foi questionada. A resposta, que segundo o autarca chegou em março de 2016, é que não havia provas de qualquer vínculo dele com terrorismo ou outro tipo de criminalidade. Ainda assim, acrescentou, "a comunidade muçulmana da zona decidiu expulsá-lo da mesquita".

Contudo, o ministro do Interior espanhol, Juan Ignacio Zoido, indicou que nem a Guarda Civil nem a Polícia Nacional foram alertadas pelas autoridades belgas. "Segundo tenho conhecimento neste momento, nem a Guarda Civil nem a Polícia Nacional receberam qualquer comunicação das autoridades belgas. O mais importante é que as investigações abertas possam completar-se quanto antes", disse em Paris, onde esteve reunido com o homólogo francês, Gérard Collomb. Ali defendeu precisamente uma maior partilha da informação na Europa.

A pista internacional é uma das que está a ser investigada. Além da Bélgica, França, Suíça e Marrocos estão no radar das autoridades. Cinco dias antes do atentado, quatro dos 12 alegados membros da célula ficaram alojados num hotel perto de Paris, viajando no mesmo Audi A3 que usaram no ataque em Cambrils. Em relação há Suíça, dois (um deles o imã) viajaram a Zurique, em dezembro de 2016.

Es Satty também esteve em Marrocos este verão, junto com os irmãos Driss Oukabir (detido) e Moussa Oukabir (morto). Três pessoas já terão sido presas neste país, incluindo Hicham Ennadih, que vivia em Ripoll e era distribuidor de botijas de gás butano (foram encontradas mais de 120 na casa de Alcanar que explodiu).

Ontem, o pai de dois dos suspeitos abatidos a tiro pela polícia, Youssef e Said Aalla, assim como do que ficou em liberdade, Mohamed Aalla, falou aos jornalistas. Ibrahim Aalla disse que o filho mais velho estava com a mulher e os filhos na praia e que não estava envolvido nos ataques, insistindo que tinha deixado o carro (o Audi A3 está em seu nome) com o irmão. Mas referiu também que não tinha notado nada de estranho em Youssef e Said.

Hoje, haverá cerimónias interreligiosas tanto em Barcelona como em Cambrils em memória das vítimas, estando previsto no sábado uma grande marcha antiterrorista na capital catalã. Entretanto, a presidente da câmara, Ada Colau, recuou e acedeu a reforçar a segurança da cidade com obstáculos móveis em zonas de concentração de pessoas. Haverá ainda um aumento de efetivos policiais nas ruas.

Ontem, no seu primeiro vídeo de propaganda em castelhano (com sotaque árabe), o Estado Islâmico ameaçou Espanha com novos atentados. "Com a autorização de Alá, Al Andalus voltará a ser o que foi, terra de califado", diz um dos jihadistas. O grupo já tinha reivindicado os ataques de Barcelona e Cambrils e no vídeo glorifica os terroristas, em especial Younes Abouyaaqoub, autor dos atropelamentos nas Ramblas.