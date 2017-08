Pub

Joshua lee Witt foi detido nos EUA por apresentar uma queixa falsa à polícia, depois de admitir que tinha cortado acidentalmente a mão e não sido atacado por um homem negro como tinha alegado.

Um homem que dizia ter sido esfaqueado no Colorado por ter um corte de cabelo associado aos neonazis foi detido pela polícia, depois de admitir ter mentido aos agentes. Acusado de apresentar queixa falsa, pode ser condenado até um ano de prisão, além do pagamento de uma multa de mais de 2650 dólares (quase 2200 euros)

A sua história teve ampla repercussão nos meios de comunicação norte-americanos, em especial nos conservadores, que usavam o caso como um exemplo da violência de ativistas de esquerda. O alegado esfaqueamento ocorreu pouco depois de uma manifestação de supremacistas brancos em Charlottesville ter acabado em violência.

A 16 de agosto, Joshua Lee Witt, de 26 anos, disse à polícia que um homem negro o tinha atacado com uma pequena faca no parque de estacionamento de um restaurante, depois de perguntar "és um desses neonazis?". Segundo a sua versão dos factos, o corte na mão resultava de uma tentativa de bloquear a faca para se proteger. O "suspeito" foi descrito como um homem negro, na casa dos 20 anos, de quase 1,80 metros, que vestia uma T-shirt verde e calças azuis.

A polícia de Sheridan, no Colorado, disse que a história pareceu estranha logo desde o início, já que o parque de estacionamento em causa é muito movimentado e mais ninguém tinha denunciado o ataque. Depois, apesar de nas fotos que partilhou no Facebook se ver aparentemente muito sangue, a ferida era na realidade pequena. A publicação nesta rede social (entretanto apagada) foi partilhada milhares de vezes.

As imagens de videovigilância também não mostravam qualquer ataque - e uma pessoa que parecia corresponder à descrição do atacante foi ilibada. Apesar de Witt dizer que tinha sido alvo por causa de ter um corte de cabelo associado aos neonazis, a verdade é que atualmente já não tinha esse penteado (que se via na foto de perfil do Facebook).

Finalmente, um vídeo de uma loja de desporto próximo do restaurante mostrou Witt a comprar uma pequena faca. Confrontado pela polícia, admitiu que se cortou enquanto estava no parque de estacionamento.