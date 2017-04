Pub

Filho de um guarda-costeiro, vendeu limonada e sementes de sésamo na adolescência, em Istambul. É casado com uma árabe turca

Para uns, é um homem autoritário, que governa sem respeito pelas liberdades e que faz tudo para calar os opositores. Para outros, é um líder forte, com total legitimidade democrática conseguida várias vezes nas urnas. Para os observadores e fazendo uma análise desapaixonada da realidade, Recep Tayyp Erdogan é certamente o político turco mais importante a seguir a Mustafa Kemal Atatürk - o militar que fundou a república laica da Turquia em 1923 e que ocupou o cargo de presidente do país até morrer em 1938.

Até agora, o presidente turco nunca provou uma derrota nas urnas. As vitórias, essas, vão-se acumulando: por uma vez ganhou as autárquicas, por três vezes levou a melhor nas legislativas (sempre com maioria absoluta), em 2014 venceu as presidenciais com 51,2% dos votos e em 2007 e 2010 sagrou-se vencedor em dois referendos. Hoje, irá de novo a votos. Se o "sim" ganhar, o presidente poderá continuar no cargo até 2029.

Erdogan foi pela primeira vez eleito para um cargo público em 1994, quando venceu as autárquicas em Istambul. Apoiado pelos islamitas do Partido Refah obteve 25% dos votos. Já lá vão 23 anos. O futuro líder do país ficaria na câmara da mais importante cidade turca até o partido ser declarado inconstitucional, em 1998, por pôr em perigo as raízes seculares da Turquia. Erdogan foi condenado a 10 meses de prisão por "incitamento ao ódio".

Já não faltava muito para chegar à chefia do governo. Em 2001 fundou o AKP - Partido da Justiça e Desenvolvimento, que viria a ganhar as legislativas do ano seguinte, com 34,2%. Erdogan não se torna imediatamente primeiro-ministro. Vítima das condenações de que foi alvo no passado, está impedido de ser eleito. A situação muda em 2003 com uma alteração constitucional e a era Erdogan começa oficialmente. Nas eleições de 2007 e de 2011, o líder do AKP vence sem contestação com 46,6% e 49,8% dos votos.

Em 2014 deixou a chefia do governo para o seu vice, Ahmet Davutoglu, e concorreu às presidenciais. O voto conservador da Turquia rural fez com que se tornasse no primeiro presidente eleito por escrutínio popular direto, com 51,8%.

Filho de um guarda-costeiro,Erdogan nasceu em 1954 e na adolescência vendeu limonada e sementes de sésamo nas ruas de Istambul. Foi na faculdade, quando estudava Gestão, que conheceu Necmettin Erbakan, o homem que o levaria para a política e que seria o primeiro islamita a chefiar o governo turco.

De Erdogan pode, de certa forma, esperar-se tudo e o seu contrário: aproximação e afastamento de Bruxelas, corte de relações e abraços com Vladimir Putin, paz e guerra com os curdos. A única certeza é que quase nunca se fica pelo meio termo e pelo politicamente correto. Tem quatro filhos e é casado com Emine Gülbaran, uma árabe turca.