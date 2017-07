Pub

Abbas congela relações com governo israelita até que sejam retirados detetores de metais na cidade velha de Jerusalém

"Meu Deus, outra vez não". Era este o título de um texto de análise publicado ontem no Haaretz sobre os confrontos entre israelitas e palestinianos que anteontem fizeram seis mortos. Perante a atual tensão no Médio Oriente existe o receio de que a escalada de violência possa resultar numa nova intifada. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, condenou Israel pelo "uso excessivo da força".

Os crentes palestinianos não gostaram que Israel tivesse instalado detetores de metais no acesso à Esplanada das Mesquitas, onde se situa o templo de Al-Aqsa, na cidade velha de Jerusalém. Durante toda a semana houve pequenos confrontos, mas, na sexta-feira, o dia sagrado da semana para os muçulmanos, os ânimos exaltaram-se ainda mais resultando num dia sangrento.

O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, ordenou ontem a suspensão de todos os contactos com Israel até que sejam levantadas as medidas de segurança impostas no acesso à Esplanada das Mesquitas.

Depois dos confrontos com a polícia em Jerusalém durante a tarde de sexta-feira, que resultaram na morte de três palestinianos, três israelitas foram esfaqueados no colonato de Neve Tsuf, na Cisjordânia, a norte de Ramallah. O atacante palestiniano de 20 anos terá sido alvejado e transportado para o hospital. "Vou lá agora e sei que não vou voltar aqui. Irei para o paraíso. Quão doce é a morte em nome de Deus, do profeta e da mesquita Al-Aqsa", escreveu Omar Alabed no Facebook antes de sair para matar. Depois de reunir-se com os chefes militares na Cisjordânia, o ministro Israelita da Defesa, Avigdor Lieberman afirmou que a casa do atacante, em Khobar, seria deitada abaixo.

Ontem o presidente turco condenou Israel pelo uso excessivo de força contra os fiéis muçulmanos. "Fechar a Esplanada das Mesquitas durante dias e impor restrições de entrada aos muçulmanos é inaceitável. Faço um apelo à comunidade internacional para que intervenha", afirmou Recep Tayyip Erdogan, que já no dia anterior tinha conversado com o seu homólogo israelita, Reuven Rivlin, pedindo que fossem removidos os detetores de metais.

A atual onda de violência começou a 14 de julho quando três palestinianos mataram a tiro dois polícias israelitas na Esplanada das Mesquitas. No dia seguinte, invocando motivos de segurança, o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, mandou instalar detetores de metais à entrada daquele que é o terceiro local mais sagrado para os muçulmanos, apenas atrás de Meca e de Medina, na Arábia Saudita.

Os confrontos desta semana, que na sexta-feira tiveram o seu dia mais sangrento, aumentam os receios de que a escalada de violência possa tornar-se incontrolável. Mahmoud Abbas, apelando à intervenção da Casa Branca, disse isso mesmo numa conversa telefónica com Jared Kushner, genro e conselheiro de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos.