A sérvia Danijela Kovacevic sofreu uma septicemia após o parto, em 2009. Família pede dinheiro para ajudar na recuperação

Uma mulher sérvia que entrou em coma profundo depois de ter sofrido complicações durante o parto, em 2009, acordou no final do ano passado e pode finalmente conhecer a filha, já com sete anos. As fotos de Danijela Kovacevid, hoje com 25 anos, e de Marija foram partilhadas no Facebook pela família, que está a recolher fundos para ajudar na sua recuperação.

Danijela sofreu uma septicemia durante o parto e, segundo o relato nessa rede social, o seu coração parou de bater durante meia hora. Os médicos conseguiram que continuasse viva, mas ficou com danos cerebrais, num estado vegetativo profundo, sem qualquer ligação com a realidade. Mas, no final do ano passado, os médicos começaram a ver melhorias, resultado da extensa terapia física. Já consegue andar com ajuda e agarrar objetos, mas não fala.

A família partilhou as imagens de Danijela e Marija, que ficou aos cuidados dos avós maternos e visitava quase diariamente a mãe, para lançar uma campanha de recolha de fundos que permita que ela continue a ser tratada numa clínica na Alemanha. A família precisa de 50 mil euros.

