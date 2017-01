Pub

Faz agora seis meses que o presidente Rodrigo Duterte chegou ao poder nas Filipinas e o crescente número de mortos na sua guerra às drogas não mostra sinais de abrandamento.

Mais de seis mil pessoas foram mortas na operação antinarcóticos desde que chegou à presidência, cerca de um terço em operações policiais e os restantes ainda sob investigação. Muitos, acredita-se, terão sido mortos por vigilantes, crimes que Duterte recusou condenar. O antigo mayor da cidade de Davao, no Sul das Filipinas, conhecido pelo combate ao crime, garantira que a guerra ao tráfico de droga estaria terminada ao fim de seis meses. Mas entretanto já dilatou o prazo. E em novembro garantiu que vai continuar "até que o traficante esteja morto". As suas medidas mais duras têm sido criticadas por muitos, inclusive os Estados Unidos e as Nações Unidas, mas Duterte continua a ter uma popularidade "muito boa" em casa, afirmou em dezembro o instituto de sondagens filipino Social Weather Stations. Nas ruas de Manila, residentes com as mais variadas profissões dão a sua opinião.

EM MANILA

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.