Várias entidades das Nações Unidas pediram hoje à Guatemala para dar uma resposta imediata à tragédia que resultou na morte de 22 meninas num centro de menores.

Pelo menos 22 meninas morreram e 38 outras encontram-se hospitalizadas, com queimaduras de segundo, terceiro e quarto grau, na sequência de um incêndio registado na quarta-feira num centro de menores, quando as jovens tentaram protestar contra os abusos sexuais e físicos, que sofrem, segundo fontes familiares.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos manifestou solidariedade para com as vítimas deste incêndio.

"Solidariedade com as vítimas e famílias desta tragédia. Urge resposta adequada. Empenhada em apoiar os esforços para proteger as crianças", disse a agência da ONU numa breve mensagem através de redes sociais.

O Sistema das Nações Unidas na Guatemala também manifestou em comunicado o seu pesar pelo incêndio. "Urge assegurar protocolos de proteção da infância", disse a ONU, que recordou que as menores instaladas naquele refúgio por terem sofrido traumas psicológicas e terem sido vítimas de violência ou abandono.

Por sua vez, a Unicef mostrou o seu "repúdio" pelos acontecimentos e recordou que os menores deviam ser protegidos.

Várias delegações diplomáticas também expressaram condolências através das redes sociais, enquanto o Ministério Público investiga as causas desta tragédia.

O Presidente da Guatemala, Jimmy Morales, anunciou na quarta-feira a destituição do diretor do centro de menores, onde um incêndio causou a morte de 21 meninas, e decretou três dias de luto nacional.

Numa mensagem à nação, Jimmy Morales afirmou que o executivo "lamenta profundamente" a tragédia e anunciou que estão a ser investigadas as causas do incidente para se poderem apurar responsabilidades, apesar de lamentar que "os órgãos jurisdicionais" não tenham respondido a tempo de transferir alguns dos menores.

