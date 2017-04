Pub

Faltavam 18 minutos para a meia noite quando a população de uma das maiores cidades do Texas foi acordada pelo soar de 156 sirenes de emergência

Os habitantes de Dallas não ganharam para o susto na noite desta sexta-feira, quando de um momento para o outro todas as sirenes de alarme da cidade desataram a tocar.

Foi uma hora e meia ensurdecedora que teve início precisamente quando faltavam 18 minutos para a meia noite.

Segundo o Washington Post, o insólito aconteceu porque o sistema de alarme da cidade foi violado por piratas informáticos. E não é a primeira vez que algo do género acontece. No ano passado, 'hackers' também entraram nos sistemas dos ecrãs luminosos do trânsito e aí escreveram mensagens como "O trabalho foi cancelado, vão para casa" ou "Donald Trump é um lagarto mutante".

Desta vez, tal como disse esta habitante de Dallas, parecia mesmo "o fim do mundo".

O sistema de sirenes existe para alertar para desastres naturais como tornados, mas desta vez foram essencialmente causa de insónia e irritação para os mais de 1,3 milhões de habitantes:

Decididamente, a terceira mais populosa cidade do Texas precisa de arranjar sistemas informáticos mais seguros.