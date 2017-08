| Walker County Jail/Handout via REUTERS

Pub

Os 12 foragidos já foram recapturados pela polícia

12 homens fugiram de uma prisão no Alabama, nos Estados Unidos, no domingo, enganando um guarda prisional que tinha começado a trabalhar ali recentemente. Os presidiários convenceram o novo guarda a abrir a porta da saída e escaparam. O último dos foragidos foi recapturado esta terça-feira à noite.

Segundo as autoridades, os presidiários taparam o número de uma porta que dava para o exterior com manteiga de amendoim e pediram ao guarda para abri-la. O guarda fê-lo, achando que aquela porta dava para uma das celas.

Os detidos fugiram a correr e usaram depois os uniformes e cobertores para passar por cima de uma cerca de arame farpado.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Os presidiários aproveitaram-se do novo guarda ao usarem manteiga de amendoim para esconder o número da porta de saída", disse o xerife do condado de Walker, no Alabama. "Quando os presidiários chamaram o guarda para abrir a porta e deixar-lhes entrar na cela, o guarda inadvertidamente abriu a porta da saída", continuou num comunicado.

11 dos prisioneiros foram recapturados nas primeiras 12 horas após a fuga, segundo a BBC. O mais difícil de recapturar foi Brady Andrew Kilpatrick, de 24 anos.

Kilpatrick fugiu do estado e foi apanhado pela polícia esta terça-feira, na Florida. Imagens da captura foram publicadas nas redes sociais.

Segundo a Reuters, os 12 foragidos tinham entre 18 e 30 anos e eram acusados de crimes como assalto, tentativa de homicídio, violência doméstica e posse de droga.

Não foi especificado que tipo de manteiga de amendoim foi usado nesta fuga.