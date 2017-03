Pub

Ex-cunhado mostrou à polícia onde enterrou os corpos da família francesa

As autoridades francesas encontraram esta quarta-feira de manhã os corpos da família Troadec. Os quatro membros da família francesa, desaparecidos desde dia 16 de fevereiro, foram encontrados pela polícia com a ajuda do ex-cunhado, Hubert Caouissin, que confessou ter assassinado o casal e os filhos.

Os corpos estavam em Pont-de-Buis, em Finistère, segundo o jornal Ouest France, assim como algumas joias da família. A polícia procurou numa área de cerca de 32 hectares descrita como montanhosa, arborizada e húmida.

O ex-cunhado da família confessou o crime à polícia no domingo e esta quarta-feira mostrou às autoridades onde enterrou os corpos. O suspeito, de 46 anos, "apresentou uma atitude de cooperação com os investigadores da polícia judiciária", afirmou o procurador Pierre Sennès.

Brigitte e Pascal, ambos de 49 anos, e os seus filhos Sebastian, de 21, e Charlotte, de 18, terão sido assassinados em casa por Hubert Caouissin na noite de 16 para 17 de fevereiro, segundo Le Figaro. A motivação para o crime será uma disputa sobre uma herança de barras ou moedas de ouro.

Lydia Troadec, ex-mulher de Hubert Caouissin e irmã de Pascal Troadec, também estará implicada no crime e foi detida. As autoridades acusam-na de "ocultação de cadáveres" por ter alegadamente ajudado o homicida a desfazer-se dos familiares.

