Nova lei nigeriana diz que quem denunciar casos de corrupção pode ficar com uma percentagem do dinheiro apreendido

A unidade policial anticorrupção na Nigéria encontrou na semana passada mais de 43 milhões de dólares (40 milhões de euros), 27 mil libras (26 mil euros) e 23,2 milhões de nairas, a moeda nigeriana, (70 mil euros) num apartamento de luxo na cidade de Lagos.

As autoridades da Comissão para os crimes económicos e financeiros realizaram buscas no apartamento após receberem uma denúncia anónima de que uma mulher estava a transportar sacos para dentro e fora do apartamento.

A comissão afirma que o dinheiro deverá ter sido obtido através de "atividades ilegais", segundo a CNN, mas até ao momento não foram feitas detenções. A Nigéria tem sido assolada pela corrupção e desvio de fundos públicos nos últimos anos.

Nas redes sociais, este órgão das autoridades publicou vídeos e imagens da apreensão e explicou como foram as buscas.

Também no Facebook, a comissão explicou que os guardas do apartamento dizem que não vive lá ninguém mas que várias pessoas visitam frequentemente o apartamento.

O dinheiro estava em dois dos quatro quartos do apartamento e em armários escondidos atrás de painéis de madeira.

O governo nigeriano aprovou em dezembro do ano passado uma medida que dá aos denunciadores anónimos uma percentagem entre 2,5% a 5% do dinheiro apreendido pela comissão anticorrupção, caso a denúncia revele onde estão escondidos fundos desviados.

Segundo o ministro da informação Lai Muhammad, com a nova lei o estado recuperou mais de 180 mil milhões de dólares (169 mil milhões de euros).

