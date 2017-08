Pub

Dez homens estavam desaparecidos após colisão entre contratorpedeiro e petroleiro.

O comandante da Frota do Pacífico dos Estados Unidos disse hoje que foram encontrados corpos de alguns marinheiros num compartimento do contratorpedeiro USS John S. McCain que segunda-feira colidiu com um petroleiro.

Dez marinheiros desapareceram e cinco ficaram feridos na sequência da colisão às 05:24 locais (22:24 de domingo em Lisboa), a leste de Singapura.

Antes tinha sido divulgado que mergulhadores da Marinha e dos fuzileiros norte-americanos iriam procurar os 10 marinheiros desaparecidos nos compartimentos selados devido aos danos no casco do navio de guerra, que se encontra numa doca da base naval Changi em Singapura.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Numa conferência de imprensa em Singapura, o comandante da 7.ª Frota do Pacífico, almirante Scott Swift, disse também que as autoridades malaias encontraram um corpo que ainda não foi identificado.

Tratou-se da segunda maior colisão nos últimos dois meses envolvendo a 7.ª Frota do Pacífico norte-americana e a Marinha dos Estados Unidos ordenou uma investigação profunda ao desempenho e prontidão da frota.

Em junho, sete marinheiros morreram quando o USS Fitzgerald chocou com um porta-contentores em águas do Japão.

Embarcações e aeronaves dos Estados Unidos, Indonésia, Singapura e Malásia estão envolvidos nas buscas dos marinheiros desaparecidos.